Katalin hercegné fülig érő mosollyal lépett a nyilvánosság elé

Katalin mosolya beragyogta a londoni Allianz Stadiont. A hercegnét kék kabátban és az angol válogatott színeiben pompázó sálban kapták lencsevégre, és az elmúlt napok viharos eseményei ellenére láthatóan nyugodtan és derűsen foglalta el helyét a lelátón, ahol lelkesen szurkolt az angol csapatnak.

Katalin (b) részt vesz az Anglia és Írország közötti Hat Nemzet nemzetközi rögbi mérkőzésen az Allianz Stadionban, 2026. február 21-én

Katalin walesi hercegné mosolyogva érkezett meg az angol–ír rangadóra a Hat Nemzet tornán, miközben a királyi család az elmúlt napok egyik legsúlyosabb válságát éli át András herceg letartóztatása miatt.

Katalin kék szettben, mosolyogva szurkolt az angol csapatnak

A 44 éves hercegné a férfi rögbiválogatottak Anglia–Írország mérkőzésén vett részt, ahol láthatóan jókedvűen szurkolt – annak ellenére, hogy az angol csapat végül 42–21-re alulmaradt az írekkel szemben. Katalin, aki a Rögbi Labdarúgó Szövetség (Rugby Football Union) és a Rögbi Liga (Rugby Football League) védnöke, kék kabátban és angol színekben pompázó sállal jelent meg a lelátón.

A hercegnét a kezdés előtt a sérüléssel bajlódó Fin Baxter játékossal, valamint Deborah Griffinnel, az RFU elnökével beszélgetve kapták lencsevégre. Megjelenése különösen nagy figyelmet kapott, pláne, hogy rendkívül megterhelő hét áll mögötte.

András herceg letartóztatása nagy terhet ró a brit királyi családra

A kegyvesztett András herceget 66. születésnapján vették őrizetbe közhivatalban elkövetett kötelességszegés gyanújával. Civil ruhás rendőrök razziát tartottak sandringhami otthonában, a Wood Farmon, majd 11 órás fogva tartást követően szabadon engedték. A gyanú szerint a herceg bizalmas információkat osztott meg Jeffrey Epsteinnel abban az időszakban, amikor az Egyesült Királyság nemzetközi kereskedelmi különmegbízottjaként tevékenykedett. Később egy Aylsham városában található rendőrőrsről távozó autó hátsó ülésén fotózták le.

A rendőrségi akcióról a királyi családot a sajtóértesülések szerint nem tájékoztatták előzetesen. III. Károly király a letartóztatást követően nyilatkozatot adott ki, amelyben hangsúlyozta: a törvénynek a maga útját kell járnia. A brit király azt is hozzátette, hogy együttműködnek a hatóságokkal, ugyanakkor a folyamatban lévő eljárás miatt nem kíván további kommentárt fűzni az ügyhöz.

Az Epstein-ügy újabb részletei még rosszabb helyzetbe sorolják Károly király öccsét

A botrány újabb fejezetet nyitott András és a néhai Jeffrey Epstein kapcsolatának ügyében. Az Egyesült Államok kormánya nemrég több millió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra az Epstein-nyomozás kapcsán; ezekben András neve is szerepel, bár a dokumentumok önmagukban nem tartalmaznak konkrét vádat ellene.

A windsori Royal Lodge-nál is folytatódtak a rendőrségi vizsgálatok, miközben a Downing Street állítólag olyan jogi lépéseket fontolgat, amelyek megakadályoznák, hogy a kegyvesztett herceg valaha is trónra kerülhessen.

Ha erre sor kerülne, András lenne az első királyi családtag a brit történelemben, akit törvényileg távolítanak el az öröklési rendből.

András ügye Vilmost és Katalint is érinti

A kialakult helyzet Vilmos hercegre és Katalinra is jelentős terhet ró. Mark Borkowski PR- és válságkommunikációs szakértő szerint a walesi hercegi párnak kulcsszerepe lesz a monarchia hitelességének helyreállításában. „A kérdés az, hogyan biztosítják a királyi család integritását. Mit kezd Vilmos és Katalin a koronával, annak soft powerével és állami szerepével? A következő ötven év monarchiájáról szóló elképzelések súlya teljes mértékben Vilmos vállán nyugszik” – fogalmazott.

Vilmos korábban jelezte, hogy uralkodóként a változás is napirendre kerülhet, és a monarchiának alkalmazkodnia kell a modern társadalmi elvárásokhoz. A szakértők szerint elképzelhető, hogy a királyi családnak a jövőben nagyobb átláthatóságot kell vállalnia.

Mindeközben a sajtó szerint Károly király válságtárgyalásokat folytat András lányaival, Beatrix és Eugénia hercegnőkkel, egy, a Daily Mailnek nyilatkozó forrás szerint a hercegnők továbbra is lojálisak apjukhoz és édesanyjukhoz, Sarah Fergusonhoz, ugyanakkor a botrány jelentős feszültséget okoz a családi kapcsolatokban. Elemzők úgy vélik, a helyzet anyagi és társadalmi következményekkel is járhat számukra – írja a The Sun nyomán a Life.

A királyi család számára tehát rendkívül nehéz időszak következik. Katalin hercegné hétvégi megjelenése azonban azt az üzenetet közvetítette, hogy a közfeladatok és a hivatalos szerepvállalás a válság közepette is folytatódik.