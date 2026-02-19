III. Károly király közleményt adott ki András letartóztatása után

Ritkán fordul elő, hogy a brit uralkodó személyesen reagál egy családtagját érintő büntetőeljárásra, most azonban kivételt tett. III. Károly király nyilvános közleményben szólalt meg öccse letartóztatása után, hangsúlyozva: a törvény mindenkire egyformán vonatkozik.

Közleményt adott ki III. Károly király, miután öccsét, Andrew Mountbatten-Windsort közhivatali visszaélés gyanújával őrizetbe vették. Az uralkodó hangsúlyozta, hogy a törvénynek érvényesülnie kell, és jelezte, hogy a brit királyi család teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal.

A Buckingham-palota délben kiadott közleményében a király úgy fogalmazott: a legmélyebb aggodalommal értesült az Andrással kapcsolatos hírekről és az ellene felmerült gyanúról. Hozzátette, most egy tisztességes és megfelelő eljárás következik, amelynek során az illetékes hatóságok kivizsgálják az ügyet. Mint mondta, ebben a folyamatban korábbi álláspontjához híven teljes mértékben és maradéktalanul támogatják és segítik a nyomozást. Egyértelművé tette: a továbbiakban nem kívánja kommentálni az ügyet.

Íme, a közlemény:

„Mélységes aggodalommal értesültem az Andrew Mountbatten-Windsorral kapcsolatos hírekről és a közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújáról.

Most egy teljes, tisztességes és megfelelő eljárás következik, amelynek keretében ezt a kérdést a megfelelő hatóságok a megfelelő módon kivizsgálják majd. Ebben, ahogy már korábban is elmondtam, teljes és őszinte támogatásunkat és együttműködésünket élvezik. Hadd mondjam ki egyértelműen: a törvénynek érvényesülnie kell. Mivel mindez még folyamatban van, nem lenne helyes, ha további kommenteket tennék közzé az ügyben.

Addig is családommal együtt továbbra is teljesítjük kötelességünket és szolgálatunkat mindannyiuk irányába. Charles R.”

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Andrew Mountbatten-Windsort 66. születésnapján vették őrizetbe. A Temze-völgyi Rendőrség közlése szerint egy hatvanas éveiben járó, Norfolk megyében élő férfit tartóztattak le közhivatali visszaélés gyanújával. A herceg – aki a brit trónöröklési sorban a nyolcadik helyen áll – jelenleg rendőrségi őrizetben van.

A Daily Mail beszámolója szerint civil ruhás rendőrök hat jelöletlen járművel érkeztek reggel 8 órakor a sandringhami birtokon található Wood Farmhoz, ahol Andrew jelenleg él. Kevesebb mint egy órával később egy, legalább két, hozzá köthető királyi Land Rovert felvonultató konvoj hagyta el a területet. A letartóztatás tényét 10:08-kor erősítették meg hivatalosan.

A hatóságok nemcsak a norfolki Wood Farmot kutatták át, hanem Andrew korábbi rezidenciáját, a windsori Royal Lodge-ot is, ahol több mint húsz éven át élt egészen a közelmúltig. A norfolki rendőrség közölte, hogy támogatja a Temze-völgyi Rendőrség munkáját, de nem részletezte, hogy Andrew kihallgatása valamelyik helyi kapitányságon zajlik-e.

Az elmúlt tíz napban a nyomozók Andrew korábbi, az Egyesült Királyság kereskedelmi különmegbízottjaként végzett tevékenységét vizsgálták. Az úgynevezett Epstein-aktákban szereplő e-mailek arra utalnak, hogy bizalmas információkat oszthatott meg pedofilként elítélt ismerősével, köztük hivatalos látogatásairól és lehetséges befektetési lehetőségekről szóló jelentéseket.

Oliver Wright, a Temze-völgyi Rendőrség helyettes vezetője közölte: alapos előzetes vizsgálat után indítottak hivatalos nyomozást a közhivatali visszaélés gyanúja miatt. Hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos a nyomozás integritásának és objektivitásának megőrzése, miközben a rendőrség együttműködik partnereivel az állítólagos bűncselekmény kivizsgálásában. A hatóságok tisztában vannak az ügy jelentős közérdeklődésével, és a megfelelő időben további tájékoztatást ígértek – írta meg a Life.