Eugénia és Beatrix kegyvesztettek lehetnek?

Az Epstein-ügyben nyilvánosságra hozott új dokumentumok ismét reflektorfénybe állították Beatrix hercegnőt és Eugénia hercegnőt. Királyi kommentátorok szerint Vilmos hercegnek a jövőben egyértelmű döntést kell hoznia unokatestvérei szerepéről a monarchiában.

A kiszivárgott iratok alapján Beatrix hercegnő és Eugénia hercegnő nem vádolható semmivel, ugyanakkor több olyan részlet került napvilágra, amely ismét érzékenyen érinti a királyi családot. A viszony pedig már korábban is feszült volt Vilmos herceg és András herceg lányai között.

A The Mail on Sunday által ismertetett e-mailek szerint Jeffrey Epstein 2015-ben egy ismerősének azt írta: Beatrix kedveli őt. Korábbi iratokból az is kiderült, hogy Beatrix és Eugénia édesanyjukkal együtt Floridába utaztak, hogy meglátogassák Epsteint röviddel azután, hogy az házi őrizetből szabadult.

Richard Fitzwilliams királyi kommentátor azt mondta: „Riasztó, hogy Beatrix 20, Eugénia pedig 19 éves volt, amikor édesanyjukkal együtt felkeresték Epsteint. Tudniuk kellett, kit látogatnak meg, és hogy ez mennyire helytelen.” Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az aktákban való szereplés nem jelenti azt, hogy a nővérek bármilyen törvénysértést követtek volna el.

A kiszivárgott e-mailek szerint Sarah Ferguson egy 2011-es televíziós interjú után – amelyben pedofilnak nevezte Epsteint, és bocsánatot kért, amiért anyagi segítséget fogadott el tőle – alázatos hangvételű üzenetben próbálta helyreállítani kapcsolatát a bűnözővel.

A nővérekhez közel álló forrás azt mondta: „Megdöbbentek azon, amit olvastak. Megalázónak érzik édesanyjuk Epsteinnek küldött e-mailjeit. Rendkívül kínos számukra.”

Vilmos herceg viszonya unokatestvéreivel: sosem álltak közel egymáshoz

Fitzwilliams szerint elképzelhető, hogy a jövőben Vilmos hercegnek kell döntenie Beatrix és Eugénia hivatalos szerepvállalásáról. „Úgy tűnik, egyikük sem áll különösebben közel Vilmos herceghez vagy Katalin hercegnéhez” – fogalmazott.

A kapcsolat korábban sem volt jó közöttük. Már 2011-ben feltűnést keltett, hogy Vilmos herceg nem hívta meg Beatrix akkori párját, Dave Clarkot az esküvőjére, noha korábban ő mutatta be őket egymásnak. Egy 2016-os forrás szerint Vilmos „nem volt különösebben jó véleménnyel” Clarkról, és megbízhatatlannak tartotta.

Vilmos herceg szívéhez az unokatestvérek közül Zara Tindall áll a legközelebb. Egy podcastbeszélgetésben azt mondta: „Az egyetlen alkalom, amikor sporteseményen sírtam, az volt, amikor Zara nyert az Európa-bajnokságon.” Vilmos számára a bizalom kulcskérdés, és Zara stabil támaszt jelentett neki Diana hercegné 1997-es halála után – írta meg a Life. Eugénia hercegnő ugyanilyen szoros kapcsolatot ápolt Harry herceggel és Meghan Markle-lel.