Erzsébet királynő meghökkentő esküvői tanácsa

Katalin csak néhány hónappal a 2011. április 29-i esküvője előtt találkozott először Erzsébet királynővel. A brit uralkodó a Buckingham-palotában fogadta leendő menyét, és egy, a Katalin hercegnéről és Vilmos hercegről szóló könyvből az is kiderül, mit mondott neki.

Russell Myers, a Daily Mirror királyi rovatvezetője Vilmos és Katalin: Az intim történet című könyvében részletezi, milyen tanácsokkal látta el Erzsébet királynő Katalin hercegnét. A kötetből kiderül, hogy II. Erzsébet humorosan, de határozott útmutatással várta leendő menyét 2010 decemberében a Buckingham-palotában. A négyszemközti találkozón nemcsak az esküvő részletei kerültek szóba...

Miért ment audienciára Katalin hercegné Erzsébet királynőhöz?

A szerző beszámolója szerint Katalin érthető módon ideges volt az audiencia előtt, amin azért vett részt, mert II. Erzsébet királynő azt kérte, hogy tájékoztassák az esküvő előkészületeiről. A könyvből kiderül, hogy az uralkodót tulajdonképpen nem a ceremónia részletei érdekelték, helyette inkább Katalint szerette volna ellátni tanácsokkal, hogy mire számíthat Vilmos herceg oldalán.

Makacs férj és vendéglista: a brit uralkodó tanácsokat adott leendő menyének

Állítólag még arról is szó esett, hogyan kell bánni a makacs férjekkel, és azt is megemlítette Katalinnak, hogy jobban teszi, ha nem foglalkozik különösebben a vendéglistával. „Sokaknál úgy érzi majd, hogy jobb lett volna nem megismerni őket, és sokakat nem is szeretne viszontlátni” − idézi az Express.

A találkozóra néhány hónappal azelőtt került sor, hogy Katalin és Vilmos herceg kimondta a boldogító igent a Westminster-apátságban. A 2011-es ceremónia a brit királyi család egyik legnagyobb szabású eseménye volt azóta, hogy Károly és Diana hercegné 1981-ben összeházasodott. A ceremónián a Katalin a királyi nyugalom megtestesítője volt, ám Vilmos hercegen némi idegesség érződött. Darren Stanton testbeszéd-szakértő később kielemezte a pár gesztusait is.

Russell Myers a könyvében arról is beszámol, miként élte meg Katalin hercegné a 2023-as rákdiagnózisát és a kemoterápiás kezeléseket. A szerző bennfentesek elmondásai alapján arról is ír, hogyan reagált felesége betegségének hírére Vilmos herceg – írta meg a Life.