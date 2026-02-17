Katalin hercegné luxus szendviccsel bosszantotta fel a rajongókat

Vilmos herceg és Katalin hercegné egy kis kikapcsolódásra indultak az Alpokba. De a luxus tartózkodás és egy drága szendvics felbosszantotta a rajongókat az interneten.

Egy kis menekülés a királyi mindennapokból Vilmos herceget (43) és Kate hercegnőt (44) januárban a francia Alpokba vezette. A Daily Mail beszámolója szerint a pár nagyon jól érezte magát ott – többek között egy elegáns hegyi étteremben is megfordultak – írja a Heute.

Egy részlet különösen sokakat megdöbbentett: egy sonkás-sajtos szendvics trüffellel körülbelül 85 euróba került. Ez az ár sokakat felháborított az interneten.

A királyi családot bírálják

A régóta a királyi családot figyelő személyeket különösen bosszantja a helyzet. Azt mondják, a hercegnő, a kit általában földhözragadtnak tartanak, nem tett jót magának ezzel a fényűző kiruccanással.

A kommentekben heves vita folyik: „Az egész idejüket (és a mi pénzünket) nyaralással töltik. A leglustább királyi család tagjai, akik valaha is voltak” – dühöng egy felhasználó.

Egy másik gúnyolódik: „Szükségük van nyaralásra, hogy kipihenjék az egész nyaralást.”