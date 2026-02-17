2026. február 17., kedd

Előd

EUR 377.64 Ft
USD 318.28 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Királyi család

Katalin hercegné luxus szendviccsel bosszantotta fel a rajongókat

Hatalmas ár!

MH
 2026. február 17. kedd. 9:06
Megosztás

Vilmos herceg és Katalin hercegné egy kis kikapcsolódásra indultak az Alpokba. De a luxus tartózkodás és egy drága szendvics felbosszantotta a rajongókat az interneten.

Katalin hercegné luxus szendviccsel bosszantotta fel a rajongókat
Katalin hercegné férjével, Vilmos herceggel kelt útra
Fotó: NorthFoto/KGC Photo Agency LLP/KGC-178

Egy kis menekülés a királyi mindennapokból Vilmos herceget (43) és Kate hercegnőt (44) januárban a francia Alpokba vezette. A Daily Mail beszámolója szerint a pár nagyon jól érezte magát ott – többek között egy elegáns hegyi étteremben is megfordultak – írja a Heute.

Egy részlet különösen sokakat megdöbbentett: egy sonkás-sajtos szendvics trüffellel körülbelül 85 euróba került. Ez az ár sokakat felháborított az interneten.

A királyi családot bírálják

A régóta a királyi családot figyelő személyeket különösen bosszantja a helyzet. Azt mondják, a hercegnő, a kit általában földhözragadtnak tartanak, nem tett jót magának ezzel a fényűző kiruccanással.

A kommentekben heves vita folyik: „Az egész idejüket (és a mi pénzünket) nyaralással töltik. A leglustább királyi család tagjai, akik valaha is voltak” – dühöng egy felhasználó.

Egy másik gúnyolódik: „Szükségük van nyaralásra, hogy kipihenjék az egész nyaralást.”

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink