Harry herceg és Meghan Markle Valentin-napi randija

Meghan Markle és Harry herceg vasárnap este az NBA 75. All-Star Game hétvégéjének legfontosabb eseményén tűntek fel Los Angelesben. A kaliforniai Inglewoodben található Intuit Dome első sorában foglaltak helyet, és láthatóan remekül érezték magukat a Valentin-napi hétvégén tartott sporteseményen.

A 44 éves Meghan Markle és férje, Harry herceg között tökéletesnek tűnt az összhang. A hercegné többször is gyengéden megsimította Harry karját, hozzábbújt és belekarolt.

A hercegi pár Queen Latifah mellett foglalt helyet, akit partnere, Eboni Nichols kísért el. Az 55 éves rapper és dalszerző az este során többször beszélgetett Meghannel. A lelátón több híresség is helyet foglalt. Ott volt még a kosárlabda-rajongó Spike Lee is, vagy a Grey’s Anatomy sztárja, Ellen Pompeo, aki barátnőjével, Kelly Rowlanddel érkezett - írja a life.hu.

Harry herceg és Meghan Markle a nyáron Angliába utaznak

Harry herceg és Meghan Markle jövőbeli programjai is körvonalazódnak. Úgy tudni, Meghan is elutzaik Harryvel az Invictus Games miatt július 10-én Angliába. Korábban Kanadában és Németországban is részt vett hasonló rendezvényeken. Ugyanakkor a brit látogatás továbbra is a biztonsági intézkedések függvénye. Még mindig folyamatban vannak a tárgyalások arról, hogy Harry és Meghan kapnak-e védelmet az utazás során. Decemberben Harry állítólag örömmel fogadta, hogy a belügyminisztérium hosszú jogi vita után hajlandó volt felülvizsgálni a feltételeket. Egy, a The Sunnak nyilatkozó forrás szerint „a biztonság mindig döntő tényező lesz ebben a kérdésben”. Ha az utazás megvalósulna, akkor Meghan Markle négy év után térne vissza az Egyesült Királyságba. Utoljára II. Erzsébet királynő temetése miatt járt ott.