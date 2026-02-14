2026. február 14., szombat

Királyi család

Vilmos herceg úgy néz ki, mint egy kém

Vagy inkább, mint egy filmsztár

 2026. február 14. szombat. 4:01
Ahogy Vilmos herceg szerdán végigsétált Szaúd-Arábia oázisvárosán, úgy nézett ki, mint egy kém. A jelenet egyenesen a BBC nagysikerű thrilleréből, a The Night Managerből is lehetett volna.

Vilmos herceg úgy néz ki, mint egy kém
Szaúd-Arábia koronahercege, Mohammed bin Salman Al Saud (j) Rijád külvárosában, Diriyah óvárosában találkozik Vilmos herceggel
Fotó: AFP/Handout/SPA

A 43 éves walesi herceg egy szaúd-arábiai látogatása során került lencsevégre fekete nadrágban, fehér ingben és szürke kockás zakóban. A Finlay & Co márka napszemüvege egészítette ki a megjelenését – írta meg a Lenta.ru.

A portál olvasói nagyra értékelték Diana hercegné fiának öltözködését. „Nagyszerűen néz ki” – „Aki segít Vilmosnak megújítani a szekrényét, megérdemli a lovagi címet!”, „Elegáns ember” – „Vilmos egy jóképű ember. Szeretem őt, nagyon jó ebben a szettben, nem véletlenül beszélnek róla.

És hogy kire emlékeztet ebben az öltözetben? Természetesen Tom Hiddlestonra, aki jónéhány filmből ismerős lehet, például a Thorból, az Éjszakai szolgálatból, vagy a Kong: Koponyasziget című alkotásokból, hogy csak néhányat említsünk.

