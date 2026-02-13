Károly király határozottan nemet mondott

A néhai II. Erzsébet és Fülöp herceg második fia, András már nem rendelkezik hercegi státusszal, és ahogy a Times is megírta, nem tudta meggyőzni testvérét, hogy egy nagyobb összeget fizessen a nemi erőszak áldozatának.

A The Times szerint Károly nem adott Andrásnak 16 millió dollárt a Virginia Giuffre-val való konfliktus megoldására. Utóbbi Jeffrey Epstein „szórakozásának” és barátainak egyik áldozata. Giuffre szerint, amikor 17 éves volt, megerőszakolta egy csoport férfi, akik között András is ott volt.

2025 októberében a Buckingham-palota hivatalos közleményt adott ki, amely megerősítette, hogy megfosztja Andrást a yorki hercegi címétől, minden más címétől és rangjától.

„Az uralkodó világossá kívánja tenni, hogy gondolataik és legmélyebb részvétük volt és lesz az áldozatokkal és a túlélőkkel az erőszak minden formája miatt” – áll a közleményben.

András mindenét elvesztette: herceg státuszát, lakását, sőt még a királyi fenség megszólítást is – derül ki az EADaily cikkéből.