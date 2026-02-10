Károly király közleményt adott ki András ügyében

Károly király (j) megfosztotta öccsét, Andrást királyi címeitől és a windsori birtokon való hosszú távú tartózkodási jogától is. Ez a legújabb következménye a Jeffrey Epstein-ügy miatt botrányokkal sújtott királyi családnak. „András herceget mostantól Andrew Mountbatten Windsorként fogják ismerni” – közölte a palota

A király komoly aggodalmát fejezte ki a testvérét érintő vádak miatt, és a Palota hivatalosan is jelezte együttműködési készségét a rendőrséggel. Azért döntöttek így, mert a nyomozók az Epstein-aktákból arra a következtetésre jutottak, hogy András bizalmas adatokat szivárogtatott ki Jeffrey Epsteinnek abban az időszakban, amikor az Egyesült Királyság kereskedelmi nagykövete volt.

Epstein-akták: Károly király támogatja a rendőrséget

A legújabb Epstein-akták nyilvánosságra kerülésével szokatlanul határozott közleményt adott ki a Buckingham-palota. „A király szavakkal és példátlan cselekedetekkel egyértelművé tette mély aggodalmát a Mountbatten-Windsor úr magatartásával kapcsolatban folyamatosan napvilágra kerülő vádak miatt Bár a konkrét állításokkal Mountbatten-Windsor úrnak kell foglalkoznia, ha a Thames Valley-i rendőrség felkeres minket, készek vagyunk támogatni őket, ahogyan az elvárható. Mint korábban már kijelentettük, gondolatainkban a visszaélések áldozatai mellett állunk és együttérzünk velük” − idézi a Daily Mail. A közlemény hangsúlyozza, hogy a palota álláspontja nem az ügy érdemi részleteire, hanem az együttműködési készségre és az áldozatok iránti szolidaritásra fókuszál. A közleményt megelőzte Károly és Vilmos döntése, miután Andrást éjszaka, a határidő lejárta előtt kilakoltatták a Royal Lodge-ból és ideiglenes lakhelyére költöztették.

A Kensington-palota is reagált: Vilmos herceg és Katalin aggódik

A király megszólalásával egy időben a Kensington-palota is közleményt adott ki Vilmos herceg és Katalin hercegné nevében. „Megerősíthetem, hogy a herceg és a hercegnő komolyan aggódnak a folyamatos leleplezések miatt és folyamatosan az áldozatok járnak a fejükben” − nyilatkozta a szóvivőjük, írja a life.hu.