A biztonsági intézkedések részeként a király körül két mérföldes körzetet állítottak fel fegyveres őrséggel. III. Károlynak korábban sikerült kifognia egy lazacot a skóciai Spey folyón, amit az egyik horgász jelentős eredménynek minősített. Azonban még a tapasztalt horgászok is szembesülnek nehéz körülményekkel, és egy ilyen pillanatban a király a biztonsági szolgálat segítségét kérte – írja a The Mirror.

Az incidens a történelmi Delphi Lodge környékén történt, Galway megyében, Írországban, amely „kiváló atlanti lazacfogásairól” ismert. A horgászat ideje alatt a király körül két mérföldes biztonsági körzetet hoztak létre, amelyben fegyveres biztonsági őrök álltak.

Források szerint a király egy speciális horgászati módszert alkalmazott, amelynek során fülhallgatón keresztül kapott információkat a halak tartózkodási helyéről. A biztonsági szolgálat tagjai a holtágak körüli fákra ültek, és katonai típusú, polarizált lencsékkel ellátott mesterlövészpuskák segítségével figyelték a halakat.

A biztonsági őrök továbbították a királynak a halak helyzetét, jelezve a horgászbot dobásának megfelelő pillanatot. Az ilyen rendszer használata megkönnyítette a horgászatot, mivel a halak helyzetének ismerete kulcsfontosságú eleme a horgászatnak, amelyet a horgászok „folyóolvasásnak” neveznek.