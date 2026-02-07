Kikészültek a yorki hercegnők

A múlt héten hozták nyilvánosságra az Epstein-akták legújabb kötetét, amelyben több ismert név mellett Sarah Ferguson neve is többször szerepel. E-mail-váltásai Epsteinnel kínosan érintik őt és a lányait is. Beatrix és Eugénia kapcsolata egyre feszültebb az édesanyjukkal.

Nyilvánosságra hoztak olyan e-maileket, amelyekben York volt hercegnéje közvetlen, bizalmas hangnemben kommunikált Jeffrey Epsteinnel azután, hogy az üzletember kiszabadult a börtönből. Sarah Ferguson szinte udvarolt a bűnözőnek, arra kérte, vegye feleségül, sőt, azt is megígérte neki, hogy bevezeti a királyi körökben. Legendának és barátjának nevezte, és olyan férfinak, akire mindig is vágyott. Ha ez nem lenne elég, azt is közölte Epsteinnel, hogy éppen várja kisebbik lányát haza egy szexhétvégéről.

„Lehullott a hályog a szemükről”

A Daily Mailnek nyilatkozó forrás szerint a hercegnők és édesanyjuk kapcsolata érezhetően megváltozott az ügy hatására „Kijelenthetem, hogy még jobban csalódtak az anyjukban, mint az apjukban. Tőle végképp nem ezt várták. Természesen nagyon szeretik az édesanyjukat, akit csodálatos nagymamának tartanak, és nagyon aggódnak amiatt, hogy az miként viseli a mentális terheket” − nyilatkozta. „Beatrix és Eugénia szeméről lehullott a hályog, de az igazsággal egyelőre nem tudnak mit kezdeni” − tette hozzá a bennfentes, aki arról is beszélt, hogy már az apjuk ügye is nagyon összezavarta a hercegnőket. Úgy érzik, átverték őket, ugyanis az Epstein-aktákból nyilvánosságra került tények szöges ellentétben vannak Andrew Mountbatten-Windsor korábbi beszámolójával. A királyi család egykori tagja azt állította, hogy 2010-ben megszakította a kapcsolatot Epsteinnel, az új információk szerint azonban 2011-ben is leveleztek és talán találkoztak is egymással. Az is kiderült, hogy András még a lányai fotói is elküldte a bűnözőnek karácsonyi képeslap gyanánt - írja a life.hu.