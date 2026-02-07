Károly királyt nyilvánosan zaklatták András miatt

Nem mindenki szívélyes Károllyal, van aki, még a királyt is elszámoltatná

A 77 éves király és a 78 éves Kamilla királyné a jókívánságokat fogadták az essexi Dedhamben tett esős látogatás során februárban. Az ünnepi zene és a közönség izgatott tagjai között egy ember bekiabált a királyi családnak.



„A rendőrségnek nyomoznia kell András után?”

Többen a tömegben rászóltak a bekiabálóra, és elhallgattatták a férfit. A király semmit sem reagált, az sem biztos, hogy hallotta a férfit.

Egy nappal korábban Kamilla királynét és hasonló incidens ért az újonnan nyilvánosságra hozott Epstein-bizonyítékok kapcsán. A orábban nem látott dokumentumokban ismét felmerült András és ex-felesége, Sarah Ferguson neve, valamint az elítélt szexuális bűnözőhöz fűződő kapcsolatai.

Amikor a királyné február 4-én megérkezett egy látogatásra a londoni Christ Church Általános Iskolába, egy riporter kérdéseket tett fel, amikor a király kiszállt az autójából. A találkozóról készült videót az ITV News osztotta meg a közösségi médiában.

A riporter azt mondta: „Jó reggelt, Felség, jó reggelt. Segít-e a királyi család az Epstein-nyomozásban? Van üzenete Epstein áldozatainak, Felség?

Kamilla királyné figyelmen kívül hagyta a kérdéseket, amikor belépett az iskolába, és kezet rázott egy üdvözlővel.

Katalint és Vilmos herceget is zaklatták az üggyel kapcsolatban legutóbbi közös skóciai látogatásuk során. Ahogy január 20-án kezet fogtak a helyiekkel egy falini kocsma előtt, egy néző többször kiabált: „Mennyit tudott Andrásról és Epsteinről?”

Az új Epstein-bizonyítékot január 30-án hozták nyilvánosságra, amely magában foglalta Ferguson Epsteinnek küldött e-mailjeit – köztük egy olyan e-mailt, amelyben arra kérte, hogy házasodjon vele. Ezen túl még Sarah Ferguson lányaira, Beatrice és Eugénia hercegnőkre is vonatkoztak utalások és fotók.

A király legfiatalabb testvére, a 61 éves Edward herceg lett a királyi család első tagja, aki a héten nyilvánosan foglalkozott az új Epstein-bizonyítékokkal.

Az edinburgh-i herceget a CNN Eleni Giokos interjúztatta a kormányok világcsúcsán Dubaiban február 3-án, amikor megkérdezték tőle, hogy mit gondol az Epstein-aktákról és arról, hogy a királyi család hogyan „birkózik meg az új kinyilatkoztatásokkal – írta meg a People.

„Azt hiszem, minden nagyon fontos, hogy mindig emlékezzünk az áldozatokra, és hogy kik az áldozatok ebben az egészben.” – mondta Edward. „Sok áldozat van ebben.”