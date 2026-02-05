Az Epstein-botrány Norvégiát sem kíméli

Miközben Mette-Marit koronahercegné fia súlyos bűncselekmények miatt áll bíróság előtt, újabb részletek kerültek napvilágra Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról. A botrány a norvég királyi családot is megrendítette.

Az angolhoz hasonlóan a norvég királyi családot sem kíméli az Epstein-botrány: Mette-Marit koronahercegné neve több száz alkalommal szerepel azokban az iratokban, amelyeket a múlt héten hoztak nyilvánosságra az üggyel kapcsolatban. A dokumentumokban szereplő e-mailek tartalma komolyabb kérdéseket vet fel – különösen, hogy a hercegné korábban maga is elismerte, már bánja, hogy barátkozott a hírhedt szexuális bűnözővel.

Az NRK norvég televízió birtokába jutott levelezések szerint Mette-Marit és Jeffrey Epstein között 2011 és 2013 között rendszeres kapcsolat volt. Egy 2013-as e-mailben például ezt írta a trónörökös felesége: „Hiányzol, őrült barátom.” Egy másik levélben Epstein ezt írta a hercegnének: „Párizs jó a házasságtöréshez. A skandináv nők jobbak feleségnek. De ki vagyok én, hogy ezt megítéljem?„ Válaszként Mette-Marit állítólag azt írta: „Párizs érdekes, de én Skandináviát részesítem előnyben.” A levelezés hangneme – különösen Epstein megjegyzése a skandináv nőkről és a házasságtörésről – nagy felháborodást váltott ki Norvégiában, és sokak szerint megkérdőjelezi, mennyire volt helyénvaló a hercegnő kommunikációja egy problémás múlttal rendelkező férfival.

Mette-Marit – aki az utóbbi időben egyre súlyosbodó tüdőbetegséggel is küzd – nyilvános közleményében azt írta: „Sajnálom, hogy nem vizsgáltam meg alaposabban Epstein hátterét.” Azt is hozzátette: a szexuális bűncselekmények áldozataival való szolidaritása mély és őszinte. Ennek ellenére sokak szerint ez kevés: nehezen hihető, hogy 2013-ban, több évvel Epstein első ítélete után ne lehetett volna tudni, ki is ő valójában.

A palota szóvivője, Guri Varpe megerősítette: 2013-ban Mette-Marit egy barátnőjével négy napot töltött Epstein Palm Beach-i házában. A látogatás során személyesen is találkozott a később letartóztatott és 2019-ben elhunyt amerikai milliomossal.

A botrányról egyelőre sem V. Harald király, sem Haakon koronaherceg nem nyilatkozott. A házaspár 2001-ben kötött házasságot, és Haakon azóta is töretlenül támogatja feleségét – a botrányok ellenére is. Mette-Marit múltja azonban súlyos árnyékot vet a norvég monarchiára, a közvélekedés szerint a koronahercegné nem érdemli meg a trónt Harald király visszavonulása után.

A hercegné legidősebb fia, Marius Borg Høiby rendkívül súlyos bűnügyi per vádlottjaként áll bíróság elé Oslóban. A 29 éves férfit többek között nemi erőszakkal, testi sértéssel, fenyegetéssel és látogatási tilalom megsértésével vádolják – összesen 38 vádpontban. Mette-Marit pedig a legnagyobb botrányok közepette úgy döntött, hogy elutazik – sokak szerint menekül – írta meg a Life.hu.