András lányai, Beatrix és Eugénia fotóival kedveskedett Epsteinnek

Ha Beatrix és Eugénia hercegnők végső megoldásként lemondanak a királyi címeikről, az akár vissza is üthet. Tény: így vagy úgy, az Epstein-akták a yorki hercegnőket is érintik, de az nem mindegy, mit lépnek ezután.

A nyilvánosságra került újabb Epstein-akták hatalmas port kavartak. Andrew Mountbatten-Windsort az éjszaka közepén kötelezték a Royal Lodge elhagyására és vele együtt Sarah Ferguson is mindent elveszített. Úgy tudni, nem akar a lányaihoz költözni, ám úgy érzi, hogy azok kötelesek fedezni az ő leendő háztartásának költségeit. A botrány közepette Beatrix és Eugénia továbbra is hallgatnak, szakértők szerint pedig most jött el az idő, hogy saját, szüleiktől független identitásukat erősítsék.

A címek feladása bűntudatot sugallhat

Kayley Cornelius PR-szakértő szerint Beatrix és Eugénia nem tennék jól, ha lemondanának címeikről szüleik újabb botránya miatt. „Ez visszafelé sülhet el. Egy olyan időszakban, amikor a közvélemény nagyrészt együttérző, a címekről való lemondás szükségtelennek és elhamarkodottnak tűnhet” − nyilatkozta. „Egy ilyen cím feladása csak végső megoldás lehet és annak se túl jó. A jelenlegi körülmények között az akaratlanul is bűntudatra vagy helytelen viselkedésre utalhat” − tette hozzá. A gyakorlatban Beatrix és Eugénia királyi címeinek megvonásáról Károly király dönt, ahogyan korábban András esetében is történt.

Beatrix és Eugénia feladata a saját identitásuk felépítése

A szakértő szerint a legjobb, ha a hercegnők stratégiája nem a látványos lépésekben, hanem a következetes, visszafogott jelenlétben nyilvánul meg. „A közvélemény kedveli Eugéniát és Beatrixet. A legokosabb, ha láthatóak maradnak, de nem túl feltűnőek. Ha megjelennek a királyi eseményeken, a következetességük sokkal hangosabban szól majd, mint bármilyen hivatalos nyilatkozat. Mivel Károly király hajlandó a szárnyai alá venni a nővéreket, nagyszerű következő lépés lenne, ha elkezdenének belevonódni a királyi feladatokba. A gondosan megválasztott jótékonysági munka és a diszkrét megjelenések hasznosak lehetnek számukra, különösen, ha az ügyek hitelesek és jövőorientáltak” − idézi Kayleyt az Express, számol be a life.hu. A szakértő szerint ez a megközelítés „az egység és a szorosan összetartó közösség érzését mutatja”, ami a nővéreknek és az egész királyi családnak is előnyére válhat.

Később elmondhatják a saját verziójukat

„Kétségtelenül kapni fognak ajánlatokat – interjúktól kezdve nagy horderejű megállapodásokig –, hogy megosszák az eseményekkel kapcsolatos verziójukat és beszéljenek az életükről. Bár most nem ennek van itt az ideje, egy-két éven belül egy gondosan megválasztott valóságshow- vagy dokumentumfilm stílusú szereplés segíthet még tovább javítani a nyilvános megítélésüket” − mondta Kayley.