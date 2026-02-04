Sarah Ferguson nagy bajban

Az egykori yorki hercegné élete az elmúlt években gyökeresen megváltozott. A korábban aktívan jótékonykodó és népszerű Sarah Ferguson ma már botrányok, elhatárolódások és kényszerű döntések sorával szembesül: ezúttal jótékonysági alapítványát zárták be.

Sarah Ferguson, York egykori hercegnéje a botrányok középpontjába került: kapcsolata Jeffrey Epsteinnel és a nyilvánosságra került levelezés miatt társadalmi megítélése jelentősen megromlott. A hírhedt ügy következményeként Ferguson bezárja jótékonysági alapítványát, a Sarah's Trustot, és a legújabb könyve kiadását is visszavonták.

Sarah Ferguson mindenét elvesztette a Jeffrey Epstein-botrány miatt

Sarah Ferguson évek óta elkötelezetten dolgozott jótékonysági ügyekben, és A szív iránytűje című könyve is széles körben ismertté tette. Az utóbbi időben azonban botrány övezte a nevét, miután kiszivárgott a Jeffrey Epsteinnel folytatott levelezése, valamint kiderült, hogy András herceggel közös lányait, Eugéniát és Beatrixet is elvitte a szexuális bűncselekményekért elítélt üzletemberhez.

Mivel Ferguson társadalmi megítélése jelentősen megromlott, úgy döntöttek, a Sarah's Trust jótékonysági alapítványt is bezárják.

A fent említett levelek tartalma rengeteg partnert elriasztott az együttműködéstől, és úgy tudni, Fergie lányai is döbbenten olvasták az üzeneteket, amelyekben anyjuk arra utalt, hogy mindig olyan testvért szeretett volna, mint amilyen ő. A botrány a kegyvesztett hercegné hírnevét és jótékonysági tevékenységét egyaránt súlyosan érintette – írja a Daily Mail.

Sarah Ferguson nyilvánosan kért bocsánatot

A botrány nemcsak a társadalmi megítélést, hanem Sarah Ferguson mentális egészségét is érintette. A szóvivő szerint a hercegné lemondott a jótékonysági nagyköveti tisztségéről, hogy a szervezet továbbra is a munkájára koncentrálhasson, de ez nem bizonyult elegendőnek a hosszú távú működéshez. Ferguson a múltban saját kapcsolatát Epsteinnel hatalmas tévedésnek nevezte, és nyilvánosan bocsánatot kért. A botrány következtében Sarah Ferguson legújabb gyerekkönyvének kiadását is visszavonták, így a publikáció, akárcsak Ferguson társadalmi státusza, szimbolikusan felfüggesztett állapotba került.

Nem tudni, hova költözik

Sarah Ferguson, York volt hercegnéje évtizedeken át a windsori Royal Lodge-ban élt volt férjével, András herceggel, még hosszú ideje tartó válásuk után is, azonban 2026 elején el kellett hagyniuk a 30 szobás rezidenciát, miután András elvesztette királyi címeit és a királyi család további támogatását. Ferguson most új otthon után néz, és a legfrissebb hírek szerint egyáltalán nem tervezi, hogy lányaihoz, Beatrix vagy Eugénia melléképületébe költözzön, sem pedig Andrással a Sandringham Estate-en lévő Marsh Farmra. A szóvivője szerint több lehetőséget mérlegel, de végleges döntés még nem született: a célja, hogy önálló, független életet alakítson ki – írta meg a Life.