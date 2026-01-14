Büntetést kapott a Dacia és a Renault is

Kereken nyolc vállalatot bírságolt meg keményen a román Versenyügyi Tanács. A szégyenpadra küldöttek között a Dacia és a Renault is ott figyel.

A Versenyügyi Tanács nyolc vállalatot, köztük a Dacia és a Renault Technologie Roumanie vállalatokat is szankcionálta, mert állítólag megállapodtak abban, hogy nem „lopják el” egymás alkalmazottait - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, a hivatal az érintetteket 163,71 millió lej (körülbelül 32,15 millió euró - azaz durván 12,5 milliárd forint) összegű bírsággal sújtotta, mert részt vettek egy versenyellenes megállapodásban. Utóbbi célja a munkaerőpiac felosztása volt olyformán, hogy korlátozzák a dolgozók mobilitását és alacsonyan tartsák a humánerőforrás-költségeket.

A vizsgálat után a versenyhatóság megállapította, hogy az Alten Si-Techno Romania SRL, az Akkodis Romania SRL, az Automobile-Dacia SA, a Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL, Expleo Romania SRL, FEV ECE Automotive SRL, Renault Technologie Roumanie SRL és Segula Technologies Romania SRL vállalatok abban állapodtak meg, hogy nem versenyeznek egymással a gépjárműgyártással és/vagy más kapcsolódó tevékenységekkel, beleértve a mérnöki és műszaki tanácsadási szolgáltatásokat Romániában, kapcsolatos képzett/szakosodott munkaerő toborzása és kölcsönös felvétele terén.

Mint olvasható, az ilyen magatartás, amelyet „no-poaching” megállapodásoknak is neveznek, olyan megállapodások, amelyek értelmében a vállalatok vállalják, hogy nem alkalmaznak és nem tesznek spontán ajánlatokat a versenytárs cégek alkalmazottainak, ezáltal lemondva a munkaerő bevonzásáról és vagy megtartásukért folyó versenyről.