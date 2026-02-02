Meztelen valóság a Grammy-gáláról

Los Angelesben a 68. Grammy-díjátadó gálán újra megérkeztek a botrányos, ruháknak abszolute nem nevezhető kreálmányok a sztárok testén. A gálán mindenki válogathatott ízlésének megfelelő beszédéket, politikai üzeneteket, világmegváltású szónaklatokat az újabb rekordok és rengeteg könny között. Azonban valami állandó maradt ezen a felvonuláson, évről évre visszatérnek a meztelenkedések, amelyek némi csíkszerű anyagba vannak burkolva. Itt azért már halkan kérdezem, hogy mégis mi az ami még elfogadható és vajon hol az a határvonal, amit tilos lenne átlépni.

Képszerkesztő: B. TóthKata