2026. február 2., hétfő

Előd

Meztelen valóság a Grammy-gáláról

Vörös szőnyegen robbant a ruhátlan realitás

AFP képriportja
Szöveg: BánTóthKata 2026. február 2. hétfő. 15:55
Los Angelesben a 68. Grammy-díjátadó gálán újra megérkeztek a botrányos, ruháknak abszolute nem nevezhető kreálmányok a sztárok testén. A gálán mindenki válogathatott ízlésének megfelelő beszédéket, politikai üzeneteket, világmegváltású szónaklatokat az újabb rekordok és rengeteg könny között. Azonban valami állandó maradt ezen a felvonuláson, évről évre visszatérnek a meztelenkedések, amelyek némi csíkszerű anyagba vannak burkolva. Itt azért már halkan kérdezem, hogy mégis mi az ami még elfogadható és vajon hol az a határvonal, amit tilos lenne átlépni.

Képszerkesztő: B. TóthKata

#1 Sabrina Carpenter igazi nőként lépett színpadra
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Emma McIntyre

Sabrina Carpenter igazi nőként lépett színpadra

#2 Heidi Klum ruha helyett műanyagba öntette formáit
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Amy Sussman

Heidi Klum ruha helyett műanyagba öntette formáit

#3 Gesaffelstein kapta a legjobb remixelt felvétel díját
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Matt Winkelmeyer

Gesaffelstein kapta a legjobb remixelt felvétel díját

#4 Nadia Lee Cohen sötét lencsékbe öltözött
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Phillip Faraone

Nadia Lee Cohen sötét lencsékbe öltözött

#5 Phillip Faraone babydollban érkezett
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Phillip Faraone

Phillip Faraone baby dollban érkezett

#6 Theodor a sejtető női divatot követte
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Jon Kopaloff

Theodor a sejtető női divatot követte

#7 Az amerikai lányegyüttes, a KATSEYE tagjai (b-j): Megan Skiendiel, Manon Bannerman, Sophia Laforteza, Lara Raj, Daniela Avanzini és Yoonchae Jeung nem követte az idei meztelen divatot
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Michael Tullberg

Az amerikai lányegyüttes, a KATSEYE tagjai (b-j) Megan Skiendiel, Manon Bannerman, Sophia Laforteza, Lara Raj, Daniela Avanzini és Yoonchae Jeung nem követte az idei meztelen divatot

#8 Kehlani nem bízott semmit a képzeletre
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Leon Bennett

Kehlani nem bízott semmit a képzeletre

#9 Maggie Kang nyitott felsője csillagászati összegekbe került
AFP/Michael Tran

Maggie Kang nyitott felsője csillagászati összegekbe került

#10 Cher az Év felvétele díjat adta át
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Emma McIntyre

Cher az Év felvétele díjat adta át

#11 Yungblud és Sharon Osbourne remek csapatot alkotott
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Neilson Barnard

Yungblud és Sharon Osbourne remek csapatot alkotott

#12 Zara Larsson az after party csillogó sztárja volt
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Matt Winkelmeyer

Zara Larsson az after party csillogó sztárja volt

#13 Az Aterciopelados tagjai (b-j) Héctor Buitrago, Andrea Echeverri és Mauricio Montenegro farsangra érkezett
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Amy Sussman

Az Aterciopelados tagjai (b-j) Héctor Buitrago, Andrea Echeverri és Mauricio Montenegro farsangra érkezett

#14 Lady Gaga kalitkába zárta magát
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Frazer Harrison

Lady Gaga kalitkába zárta magát

#15 Billie Eilish jó kislány öltözete egyenesen üdítő volt
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Amy Sussman

Billie Eilish jó kislány öltözete egyenesen üdítő volt

#16 FKA twigs is a szolidabb öltözékre szavazott
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Matt Winkelmeyer

FKA twigs is a szolidabb öltözékre szavazott

#17 Karol G nem hagyott semmit a képzeletre
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Amy Sussman

Karol G nem hagyott semmit a képzeletre

#18 Chappell Roannak sem sikerült túlöltöznie
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Amy Sussman

Chappell Roannak sem sikerült túlöltöznie

#19 Justin Bieber is hozta szokásos formáját, az after partyt már csak egy szál gatyában nyomta le
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Kevin Winter

Justin Bieber is hozta szokásos formáját, az after partyt már csak egy szál gatyában nyomta le

#20 Raymond Angry vajon mit titkol arcán, hogy szegecsek mögé kellett bújtatnia
AFP/Getty Images/Getty Images North America/Amy Sussman

Raymond Angry vajon mit titkol arcán, hogy szegecsek mögé kellett bújtatnia

