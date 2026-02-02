Képírás
Meztelen valóság a Grammy-gáláról
Vörös szőnyegen robbant a ruhátlan realitás
Sabrina Carpenter igazi nőként lépett színpadra
Heidi Klum ruha helyett műanyagba öntette formáit
Gesaffelstein kapta a legjobb remixelt felvétel díját
Nadia Lee Cohen sötét lencsékbe öltözött
Phillip Faraone baby dollban érkezett
Theodor a sejtető női divatot követte
Az amerikai lányegyüttes, a KATSEYE tagjai (b-j) Megan Skiendiel, Manon Bannerman, Sophia Laforteza, Lara Raj, Daniela Avanzini és Yoonchae Jeung nem követte az idei meztelen divatot
Kehlani nem bízott semmit a képzeletre
Maggie Kang nyitott felsője csillagászati összegekbe került
Cher az Év felvétele díjat adta át
Yungblud és Sharon Osbourne remek csapatot alkotott
Zara Larsson az after party csillogó sztárja volt
Az Aterciopelados tagjai (b-j) Héctor Buitrago, Andrea Echeverri és Mauricio Montenegro farsangra érkezett
Lady Gaga kalitkába zárta magát
Billie Eilish jó kislány öltözete egyenesen üdítő volt
FKA twigs is a szolidabb öltözékre szavazott
Karol G nem hagyott semmit a képzeletre
Chappell Roannak sem sikerült túlöltöznie
Justin Bieber is hozta szokásos formáját, az after partyt már csak egy szál gatyában nyomta le
Raymond Angry vajon mit titkol arcán, hogy szegecsek mögé kellett bújtatnia