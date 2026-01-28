2026. január 28., szerda

Előd

Január, február, itt a nyár

AFP képriportja
Szöveg: LMA 2026. január 28. szerda. 13:39
Még havasak a hegytetők, de a völgyekben már olykor megindul egy-egy apró patak. Éjjel még minden lefagy, de a macskabaglyok (Strix aluco) már ott huhognak az ágakon - vagy éppen menedéket keresnek a kertünkben. Az erdei talaj kőkemény, de ásónyom mélységben már elindult a hóvirág gyökere. S ahogy a régi mondás is tartja; január, február, itt a nyár.

AFP/DPA/Matthias Bein

Az ember felnéz, s csak a csupasz fákat látja. Az év(ek) elején ez megszokott - de mégsem megszokható. A hangulat pont úgy törhet le, mint az ágak a jég súlya alatt, azonban reményre adhat okot, hogy az idő előrehaladtával egyre tovább lesz világos s a kékség is gyakrabban mutatja meg magát...

AFP/Mauritius Images/Sebastian Frölich

Fényjáték kora reggel valahol Németországban. Szokás mondani, hogy a január és a február dög unalmas hónapok, s csak azért van rájuk szükség a naptárban, hogy az idő valahogy elmenjen. Azonban az erdőt járó ember ilyenkor is képes fölfedezni a természet csodáit - azokat az apró jeleket, melyekből erőt meríthet a mindennapokhoz

AFP/Biosphoto/Christophe Perelle

A hírekkel ellentéltben a medve nem mindig alszik téli álmot. Néha - mint esetünkben ez a finnországi barna „kivitel" olykor fölkel és körbejár, leellenőrzi, mi változott a környéken

AFP/NurPhoto/Roberto Silvino

Az olaszországi Mont Civetta februárban. A táj a fagytól mozdulatlannak és mozdíthatatlannak tűnik - pedig itt sem sokat kell már várni az olvadásra

AFP/Biosphoto/Denis Bringard

Akadály a kétéltűeknek egy francia erdőben. A „korlát" persze sokkal inkább a hüllőknek szól, mint az autósoknak - nekik legfeljebb arra kell ügyelniük, hogy a korán ébredő jószágokat ne lapítsák ki az aszfalton...

AFP/Biosphoto/Philippe Henry

Keleti jávorszarvas (Alces americanus) napi betevője. Amit elér, megeszi - s közben arra vár, hogy a tűlevelűekre alapozott étrendet fölváltsa némi változatosság

AFP/DPA/Swen Pförtner

Korai „feltűnésű" hóvirág (Leucojum vernum) egy német erdőben

