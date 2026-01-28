Még havasak a hegytetők, de a völgyekben már olykor megindul egy-egy apró patak. Éjjel még minden lefagy, de a macskabaglyok (Strix aluco) már ott huhognak az ágakon - vagy éppen menedéket keresnek a kertünkben. Az erdei talaj kőkemény, de ásónyom mélységben már elindult a hóvirág gyökere. S ahogy a régi mondás is tartja; január, február, itt a nyár.