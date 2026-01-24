Éledezik a Forma 1

A 2026-os Forma-1-es szezonnyitó az Ausztrál Nagydíj lesz Melbourne-ben, március 6-8. között. A rekordhosszúságú, 77. világbajnoki idény számos változást hoz, a szezont a márciusi melbourne-i nyitány után áprilisban a kínai, japán, bahreini és szaúd-arábiai futamok követik, a szezonzáró pedig Abu Dhabiban lesz.

A forma 1-es istállók a 2026-os szezonra felvonultatták legújabb átalakított, kisebb, könnyebb és fürgébb, aktív aerodinamikával felszerelt autóikat. A sportág történetének egyik legnagyobb technikai megújulását hozta el az idei szezon. A hangsúly a hatékonyabb, hibrid erőforrásokra és a fenntarthatóságra helyeződött. A gumiknál a 18 colos felnik megmaradnak, de a szélességük csökkent.

Bővült a résztvevők létszáma is, az Audi belépett a sorozatba, a Red Bull pedig a Forddal együttműködve saját motorral készült.

