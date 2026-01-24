2026. január 24., szombat

Éledezik a Forma 1

2026. március 6-án indul a szezon Melbourne-ben

AFP képriportja
Szöveg: BánTóthKata 2026. január 24. szombat. 15:5
A 2026-os Forma-1-es szezonnyitó az Ausztrál Nagydíj lesz Melbourne-ben, március 6-8. között. A rekordhosszúságú, 77. világbajnoki idény számos változást hoz, a szezont a márciusi melbourne-i nyitány után áprilisban a kínai, japán, bahreini és szaúd-arábiai futamok követik, a szezonzáró pedig Abu Dhabiban lesz.

A forma 1-es istállók a 2026-os szezonra felvonultatták legújabb átalakított, kisebb, könnyebb és fürgébb, aktív aerodinamikával felszerelt autóikat. A sportág történetének egyik legnagyobb technikai megújulását hozta el az idei szezon. A hangsúly a hatékonyabb, hibrid erőforrásokra és a fenntarthatóságra helyeződött. A gumiknál a 18 colos felnik megmaradnak, de a szélességük csökkent.

Bővült a résztvevők létszáma is, az Audi belépett a sorozatba, a Red Bull pedig a Forddal együttműködve saját motorral készült.

Képszerkesztő: B. TóthKata

#1 Arvid Lindblad (Nagy-Britannia) és Liam Lawson (Új-Zéland) a Visa Cash App Racing Bulls csapatából megérkeztek a szezonnyitójára Detroitba
#2 Az Oracle Red Bull Racing és a Visa Cash App Racing Bulls a csapatok szezonnyitó rendezvényén, az amerikai Detroitban mutatta be 2026-os Forma-1-es versenyautóinak festését. A bemutató alkalmával az Oracle Red Bull Racing visszatért az eredeti, 2005-ös dizájn ihlette fényes felülethez, míg a Visa Cash App Racing Bulls elegáns, teljesen fehér megjelenést kapott
#3 (b-j) Az észt teszt- és tartalékpilóta, Paul Aron, a francia pilóta, Pierre Gasly és az argentin pilóta, Franco Colapinto mutatta be Barcelonában az Alpine F1 új autóját a 2026-os szezonra
#4 Az Alpine is felfedte a 2026-os szezonban száguldó lóerőit
#5 Feldübörögtek a Ferrari új konstrukciójának a lóerői is. Lewis Hamilton, a Scuderia Ferrari pilótája az új Ferrari SF-26-tal versenyzett Olaszországban, 2026. január 23-án
#6 A Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team új autója „a sport történetének legnagyobb technikai átalakulása”
#7 Megérkezett az új Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team autója
#8 Arvid Lindblad és Liam Lawson lerántotta a leplet a Visa Cash App Racing Bulls csapatának a 2026-os szezonban száguldoó autójáról
#9 A Visa Cash App Racing Bulls már nem sokáig titkolja a 2026-os szezon autóját
#10 A Red Bull szárnyakat ad
#11 Audi bemutatója Berlinben
Az Audi Berlinben tartott nagyszabású bemutatót.

