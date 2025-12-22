2025. december 22., hétfő

Csudai Sándor emlékére

Egy nagyszerű embert és zseniális fotóst veszített a világ

MH képriportja
Szöveg: MH 2025. december 22. hétfő. 10:31
A lesújtó hír vasárnap délelőtt érkezett. Elhunyt Csudai Sándor, fotóriporter. Mindössze 38 éves volt. Hemző Károly-díjas, elnyerte a legjobb 30 év alatti fotóriporternek járó Junior Prima díjat, a Pictures of the Year nemzetközi pályázat „Award of Excellence” díját, valamint a 365 Fotópályázaton és a Magyar Sajtófotó pályázaton többször is díjazták munkáit. 2008 és 2016 között a Magyar Hírlap munkatársa volt. Korábbi kollégáit megrendítette halálhíre. Ebben az időszakban készült képeivel emlékezünk rá.

Képszerkesztő: Icsu Renáta

#1 Légifelvétel az ajkai vörösiszap-tároló gátjának átszakadása következtében elárasztott Kolontár településről 2010-ből
MH-archív/Csudai Sándor

#2 Innen szép felállni című kép. 2011-ben sport (egyedi) kategóriában 1. helyezést ért el a Magyar Sajtófotó Pályázaton. Csudai ezt írta a képről: A szorítóba negyvenhat évesen visszatérő, 78 kilogrammos Kunkli Tivadar világ és Európa-bajnok thai-box harcos legyőzte a Szörnyként emlegetett 170 kilós Bob Sappet
MH-archív/Csudai Sándor

#3 A Háború az utcán című sorozat egy képe. 2014-ben képriport (sorozat) kategóriában első helyezést ért el a Magyar Sajtófotó pályázaton.   Több százezer tüntető vette be 2014 elején Ukrajna fővárosában, Kijevben a Függetlenség teret. Az országban véres polgárháború dúlt, melynek több száz sérültje és halálos áldozata volt - írta Csudai a sorozathoz
MH-archív/Csudai Sándor

#4 A 2014-ben megrendezett Kurultaj Magyar Törzsi Gyűlés Bugac-pusztán
MH-archív/Csudai Sándor

#5 A Sziget fesztiválon megrendezett Color party 2015-ben
MH-archív/Csudai Sándor

#6 Elszabadult indulatok a bicskei vonatállomáson 2015-ben. Rendőrök próbálnak elválasztani egy házaspárt, akik a sínek közé ugrottak
MH-archív/Csudai Sándor

Csudai Sándor 1987-2025

