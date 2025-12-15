Dezsőnek meg kell halnia!

Dübörög a december, fagy jár a légben. Ésszel érő ember - már ha van rá módja - ilyentájt nekifog, s disznót vág. Persze lehet készen, egyben, felezve, negyedelve is kapni a vérét vesztett jószágot, de az igazi mulatság a falusi feldolgozás, amikor vidám poharazgatások, tájra és néplélekre jellemző zeneszó valamint rokoni összeölelkezések mellett folyik e tevékenység. A malac szemszögéből tekintve természetesen ez nem annyira fölemelő érzés, de vajon kinek jut eszébe Dezső halála, ha elé tálalják a fönnséges falatokat?