Viva Las Vegas

Szöveg: KK 2025. november 24. hétfő. 19:36
A Forma 1-es hétvégéken számtalan sztár szokott megfordulni. Nem volt ez másként Las Vegasban sem, habár lehet megdöntötte a szezon rekordját az egy hétvégére eső sztárok száma. 

#1 Las Vegasba érkezett az utazó cirkusz stábja
AFP/NurPhoto/Alessio Morgese

A pályán megjelenő gömb számtalan képet mutatott a hétvége folyamán

#2 Mickey és Minnie egér is beugrott a Heineken Las Vegas-i Nagydíj paddockjába
AFP/NurPhoto/Stephanie Tacy
AFP/NurPhoto/Stephanie Tacy

Mickey és Minnie egér is beugrott a Heineken Las Vegas-i Nagydíj paddockjába

#3 A brit szupermodell, Naomi Campbell is a száguldó lóerők rajongója
AFP/Anadolu/Tayfun Coskun
AFP/Anadolu/Tayfun Coskun

A brit szupermodell, Naomi Campbell is a száguldó lóerők rajongója

#4 Hello Kitty is a lóerők rajongója
AFP/NurPhoto/Stephanie Tacy

Hello Kitty is csatlakozott Micky és Minnie egérhez

#5 Neal McDonough (2. j) is bevetette magát a Forma-1 cirkuszba
AFP/NurPhoto/Stephanie Tacy
AFP/NurPhoto/Stephanie Tacy

Neal McDonough (2. j) is bevetette magát a Forma-1 cirkuszba

#6 Jay-Z és Beyoncé a Forma–1-es Heineken Las Vegas-i Nagydíjon, Las Vegasban
AFP/NurPhoto/Stephanie Tacy
AFP/NurPhoto/Stephanie Tacy

Jay-Z és Beyoncé látogatásának nem csak a nézők örültek, Hamilton is nagy örömmel fogadta a sztárokat

#7 Terry Crews színész rózsaszín legó Cadillacen vitte a dobogósokat
Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Terry Crews színész rózsaszín legó Cadillacen vitte a dobogósokat

#8 Gordon Ramsay Las Vegasban
AFP/NurPhoto/Alessio Morgese

Gordon Ramsay már visszajáró vendég a Forma 1 paddockjában

#9 Michael Dougla (j) és Catherine Zeta-Jones (k) fiukkal, Dylan Douglasszal élvezték az utazó cirkusz világát
AFP/Anadolu/Tayfun Coskun
AFP/Anadolu/Tayfun Coskun

Michael Douglas (j) és Catherine Zeta-Jones (k) fiukkal, Dylan Douglasszal élvezték a leggyorsabb sportág izgalmait

#10 Corey Gamble színész
NorthFoto/Represented by ZUMA Press, Inc/Christopher Trim

Corey Gamble színész

#11 Travis Scott amerikai rapper, dalszerző és lemezproducer Las Vegasban
AFP/NurPhoto/Stephanie Tacy
AFP/NurPhoto/Stephanie Tacy

Travis Scott amerikai rapper, dalszerző és lemezproducer is megfordult a hétvégén Las Vegasban a Forma 1-ben

#12 Kékek előnyben, a Blue Man Group tagjai DJ Kaskade-del (Ryan Raddon) a Heineken Las Vegas-i Nagydíjon
NorthFoto/Represented by ZUMA Press, Inc/Christopher Trim

Kékek előnyben, a Blue Man Group tagjai DJ Kaskade-del (Ryan Raddon) a Heineken Las Vegas-i Nagydíjon

#13 Ben Affleck nagy rajongója a Forma 1-nek, nem is volt kérdés, hogy meglátogatja a mezőnyt Las Vegasban
Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ben Affleck nagy rajongója a Forma 1-nek, nem is volt kérdés, hogy meglátogatja a mezőnyt Las Vegasban

