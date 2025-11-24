Képírás
Viva Las Vegas
Sztárok a Forma 1-en
A pályán megjelenő gömb számtalan képet mutatott a hétvége folyamán
Mickey és Minnie egér is beugrott a Heineken Las Vegas-i Nagydíj paddockjába
A brit szupermodell, Naomi Campbell is a száguldó lóerők rajongója
Hello Kitty is csatlakozott Micky és Minnie egérhez
Neal McDonough (2. j) is bevetette magát a Forma-1 cirkuszba
Jay-Z és Beyoncé látogatásának nem csak a nézők örültek, Hamilton is nagy örömmel fogadta a sztárokat
Terry Crews színész rózsaszín legó Cadillacen vitte a dobogósokat
Gordon Ramsay már visszajáró vendég a Forma 1 paddockjában
Michael Douglas (j) és Catherine Zeta-Jones (k) fiukkal, Dylan Douglasszal élvezték a leggyorsabb sportág izgalmait
Corey Gamble színész
Travis Scott amerikai rapper, dalszerző és lemezproducer is megfordult a hétvégén Las Vegasban a Forma 1-ben
Kékek előnyben, a Blue Man Group tagjai DJ Kaskade-del (Ryan Raddon) a Heineken Las Vegas-i Nagydíjon
Ben Affleck nagy rajongója a Forma 1-nek, nem is volt kérdés, hogy meglátogatja a mezőnyt Las Vegasban