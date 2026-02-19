Futás a békééert - a honvédelmi miniszter is csatlakozott a katonákhoz

A Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM) alapításának évfordulóján rendezett emlékfutás legfőbb, aktuális üzenete a bajtársiasság erősítése mellett a béke, mert Európa felett „ismét a háború szele lebeg” – jelentette ki a honvédelmi miniszter a katonai sporteseményen szerdán Budapesten.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (b3), Siklósi Gergely hadnagy, olimpiai bajnok vívó (b4), Kutnyánszky Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium haderőfejlesztésért és védelempolitikáért felelős államtitkára (b5), Sánta Gábor, a HVK Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnöke (b6) és Guzi Blanka szakaszvezető, világ- és Európa-bajnoki aranyérmes öttusázó (j2) a Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM) alapításának évfordulóján rendezett emlékfutáson a Budapesti Honvéd Sport Egyesület Dózsa György úti sporttelepén 2026. február 18-án

„A bajtársiasságon túl a legfőbb üzenete a közös futásnak aktuálisabb, mint valaha, az a béke gondolata. Ugyan katonák vagyunk, de a békéért futunk. Mert Európa felett ismét a háború szele lebeg, ismét az a rémkép sejlik fel, amelyben apáink és nagyapáink az elmúlt századokban már sokszor szenvedtek” – fogalmazott a rendezvényen Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Hozzátette, hogy Magyarország különösen sokat szenvedett a háborúktól. Ezért mindent meg kell tenni, hogy Magyarországot ne érinthesse újra háború, ebből Magyarország kimaradhasson.

A politikus felidézte, hogy 78 éve február 18-án alakították meg a Nemzetközi Katonai Sporttanácsot, amelynek emlékére világszerte együtt futnak katonák, annak érdekében, hogy ünnepeljék azt, ami összeköti a katonákat a sporttal. Ugyanis minden katona sportoló és talán sok sportoló katona is egy kicsit.

Ez a szellem – folytatta –, amely a bajtársiasságban megjelenik, fontos a katonáknak a mindennapokban és erősíti azt az összetartást, amelyen keresztül garantálni tudják a magyar emberek biztonságát.

Miközben a kormány a politikában küzd a békéért, fussunk ma azért, hogy a béke maradjon velünk és Európa népeivel, és teljesüljön a sporttanács alapítóinak törekvése: sport, bajtársiasság és béke – zárta beszédét a miniszter, aki maga is lefutotta a katonai egységek tagjaival együtt a 3200 méteres távot a Dózsa György úti Honvéd sporttelepen.