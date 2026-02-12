„Nagy csata” Brüsszelben - Politikai támadás érte Magyarországot + VIDEÓ

Nagy csata volt a védelmi miniszterek értekezletén Brüsszelben szerdán – mondta a honvédelmi miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, hogy az ülésre meghívták az ukrán védelmi minisztert is, noha az országa nem tagja még az Európai Uniónak.

„Az egyik nagy tagállam politikai alapon megtámadta Magyarországot az ukrán védelmi miniszter jelenlétében, amit természetesen visszautasítottam, és határozottan kikértem magamnak azt, hogy más országok jelenlétében Magyarországot politikai alapon támadják, csak azért, mert az álláspontja teljesen egyértelmű” – fogalmazott a miniszter.

Hozzátette, hogy az értekezleten csak arról volt szó, hogy milyen formában támogassák a tagállamok Ukrajnát a háború folytatásában, míg a békéről, a békéhez vezető diplomáciai útról nem vagy alig esett szó, pedig erre volna szükség.

Békére volna most már szükség ebben a rettenetes háborúban. Ebbe a háborúba pénzt nem küldünk, ebből a háborúból pedig ki fogunk maradni. Békéhez erő kell, folytatjuk a munkát Brüsszelben – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.