2026. február 12., csütörtök

Előd

EUR 380.62 Ft
USD 320.20 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Honvédelem

„Nagy csata” Brüsszelben - Politikai támadás érte Magyarországot + VIDEÓ

Feszült pillanatok a védelmi miniszterek brüsszeli értekezletén

MH/ MTI
 2026. február 12. csütörtök. 16:07
Megosztás

Nagy csata volt a védelmi miniszterek értekezletén Brüsszelben szerdán – mondta a honvédelmi miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videójában.

„Nagy csata” Brüsszelben - Politikai támadás érte Magyarországot + VIDEÓ
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, hogy az ülésre meghívták az ukrán védelmi minisztert is, noha az országa nem tagja még az Európai Uniónak.

„Az egyik nagy tagállam politikai alapon megtámadta Magyarországot az ukrán védelmi miniszter jelenlétében, amit természetesen visszautasítottam, és határozottan kikértem magamnak azt, hogy más országok jelenlétében Magyarországot politikai alapon támadják, csak azért, mert az álláspontja teljesen egyértelmű” – fogalmazott a miniszter.

Hozzátette, hogy az értekezleten csak arról volt szó, hogy milyen formában támogassák a tagállamok Ukrajnát a háború folytatásában, míg a békéről, a békéhez vezető diplomáciai útról nem vagy alig esett szó, pedig erre volna szükség.

Békére volna most már szükség ebben a rettenetes háborúban. Ebbe a háborúba pénzt nem küldünk, ebből a háborúból pedig ki fogunk maradni. Békéhez erő kell, folytatjuk a munkát Brüsszelben – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Objektum doboz

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink