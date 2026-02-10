A szabadság lehetőség a helyes döntésre, és tartozunk a szabadság megőrzésével elesett hőseinknek – mondta a honvédelmi miniszter kedden Budapesten, a Fiumei úti sírkertben, az első és a második világháborúban hősi halált halt magyar katonák újratemetési szertartásán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a tavaly exhumált 103 hősi halott magyar katona újratemetési szertartásán hangsúlyozta: „ha meg tudjuk védeni közös hazánkat a háborútól, és meg tudjuk tartani mindazt, ami a miénk, nem volt értelmetlen az ő áldozatuk”.

Mint mondta, „Magyarországnak a 20. században nem volt elég ereje, hogy megőrizze a szuverenitását, és szabadságának elvesztése együtt járt katonák és civilek millióinak elvesztésével, határaink többszöri megcsonkításával és az ország feldúlásával”.

„Legyen intő jel számunkra, hogy voltak olyan sorsdöntő pillanatok, amikor hiányzott vagy sérült a helyes döntés alapfeltétele, a nemzet szabadsága. Van tehát mit féltenünk és van mit megőriznünk, hogy sorsunk felől mi határozzunk és ne kívülről diktáljanak nekünk” – fogalmazott a honvédelmi miniszter.