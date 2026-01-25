Magyar katona nem gyakorlatozik Grönlandon

Európai országok sora döntött úgy, hogy részt vesz a dán vezetésű, Grönlandon tervezett többnemzeti hadgyakorlaton, amelyet nem a NATO keretein belül szerveznek meg. Szlovénia csatlakozik, Olaszország elutasítja a részvételt a grönlandi katonai gyakorlatban - közölte vasárnap délután a Mandiner .

A dán hadsereg katonái már megérkeztek, de magyar katona nem vesz részt Grönlandon a katonai gyakorlaton

A gyakorlat hátterében az Északi-sarkvidék növekvő stratégiai jelentősége áll, miközben Donald Trump amerikai elnök hetek óta nemzetbiztonsági okokra hivatkozva követeli, hogy az Egyesült Államok tulajdonjogot kapjon Grönland felett.

A hadgyakorlatot Dánia irányítja, az Egyesült Államok részvétele nélkül. A térségből Szlovénia jelezte részvételi szándékát: a szlovén kormány két katonatisztet küld Grönlandra a hadgyakorlat előkészítésére és lebonyolítására.

Indoklásuk szerint Grönland és az Északi-sarkvidék a NATO stratégiai koncepciójában kiemelt jelentőségű térség, a gyakorlat célja pedig a regionális biztonság erősítése és a szövetségesi együttműködés elmélyítése.

A szlovén határozat rögzíti, hogy nagyobb katonai részvételről külön kormánydöntés szükséges.

A grönlandi hadgyakorlaton való részvételről eddig Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és Szlovénia döntött.

A Honvédelmi Minisztérium az üggyel kapcsolatban azt közölte, hogy a Magyar Honvédség nem kapott felkérést, így magyar katonák nem vesznek részt a grönlandi gyakorlaton.

Olaszország szkeptikusan viszonyul a katonai jelenléthez. Guido Crosetto védelmi miniszter szerint nem küldenek katonákat Grönlandra, mert megfogalmazása szerint az, hogy „15 olasz, 15 francia, 15 német” állomásozik ott, úgy hangzik, mint egy klasszikus vicc kezdete”.

Hangsúlyozta, hogy néhány tucat katona jelenléte nem garantálja a Nyugat biztonságát. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az Északi-sarkvidék stratégiai jelentősége az ukrajnai háború után tovább nőhet, és Oroszország katonai kapacitásainak egy része ebbe a térségbe helyeződhet át.

A grönlandi NATO-jelenlét kérdése is napirenden van. Mette Frederiksen dán miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy Dánia tartós NATO-jelenlétet szeretne a szigeten, az északi-sarkvidéki biztonság garantálása érdekében.