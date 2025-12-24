2025. december 24., szerda

Előd

Honvédelem

Szalay-Bobrovniczky Kristóf köszönetet mondott a magyar katonáknak

„Akár itthon, akár a határainkon túl teljesítenek szolgálatot, példát mutatnak mindenkinek”

2025. december 24. szerda. 15:25
Karácsonyi üzenetében mondott köszönetet szerdán a magyar katonáknak Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

„Kedves Bajtársaim! Az év végéhez közeledve, karácsony előtt szeretnék önöknek tiszta szívből köszönetet mondani azért a szolgálatért, amelyet a magyar emberek védelmében, az ő biztonságukért nap mint nap, egész évben tesznek” - fogalmazott a honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Mint kiemelte, az elmúlt év is bizonyította, hogy a Magyar Honvédség ereje nemcsak a felszereltségében, hanem a magyar katonák elszántságában, felkészültségében, bajtársi összetartozásában van.

„Akár itthon, akár a határainkon túl teljesítenek szolgálatot, példát mutatnak mindenkinek bátorságból, elszántságból, hazaszeretetből. Karácsony idején különösen gondolunk azokra, akik távol töltik ezt az ünnepet szeretteiktől, a családjuktól. Tudják, hogy az ország számít önökre, és büszke önökre. Áldozatvállalásuk nem marad észrevétlen és nem marad köszönet nélkül” - szögezte le Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

