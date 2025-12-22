2025. december 22., hétfő

Előd

Brutális kiképzés a Honvédségnél

Rendkívüli körülmények között álltak helyt a vásárhelyi katonák

MH
 2025. december 22. hétfő. 19:43
Gyakorlaton vettek részt a MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár katonái.

Brutális kiképzés a Honvédségnél
A MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár offenzív kiképzésen van túl
Fotó: Facebook/Magyar Honvédség

A tűzakadálypályán a résztvevők lángok között haladtak végig, majd a gázsátorban védőfelszerelésben dolgoztak tovább. A kiképzés következő szakaszában szimulált harci környezetben gyakorolták a mozgást, az együttműködést és a feladatvégrehajtást. A foglalkozások valósághű körülmények között zajlottak, folyamatos felügyelet mellett.

A program során a katonák egymást követő, összetett feladatokat teljesítettek, amelyek fizikai terhelést és fokozott koncentrációt igényeltek – írta meg a Delmagyar.

