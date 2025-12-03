Új modern haderő született Magyarországon

A baloldal leépítette, a jobboldal pedig újjáépítette és megerősítette a Magyar Honvédséget - mondta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén tartott meghallgatásán a tárca által az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: ez a nemzeti kincsünk ebben a parlamenti ciklusban a rendszerváltás óta a legintenzívebb és legeredményesebb időszakát zárja a hadfelszerelés, az infrastruktúra, a személyi állomány, a feltöltöttség szempontjából. A honvédséget ma már ismét tisztelet és megbecsülés övezi, társadalmi láthatósága pedig az elmúlt években kiemelkedően nőtt - tette hozzá.

A miniszter hangsúlyozta: amíg a szomszédban nyílt fegyveres konfliktus zajlik, addig a szándékos vagy véletlen eszkaláció veszélye nagyon magas. A magyar kormány ezért minden tőle telhetőt megtesz a béke érdekében, mert a magyar emberek biztonsága az első.

Magyarország következetesen kiáll a józan békepolitika mellett, a nemzetközi fórumokon pedig azért dolgozik, hogy a konfliktus ne terjedjen tovább. A tervezett budapesti csúcs és a Trump-adminisztráció határozott, béketeremtő fellépése erősíti Magyarország pozícióját - hangoztatta.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Magyarország ma már nem elszenvedője, hanem alakítója a körülöttünk zajló folyamatoknak. A Magyar Honvédség egyszerre három földrészen, tizenkét országban, tizenöt misszióban, csaknem ezer emberrel teljesít szolgálatot.

A tárcavezető külön szólt a Nyugat-Balkánról, ahol magyar katonák garantálják, hogy a térségben ne térjen vissza a háború logikája.

Hangsúlyozta a jelentőségét az afrikai szerepvállalásunknak is, amely a problémák megoldását, a közösségek helyben maradását, és ezáltal a migráció visszaszorítását szolgálja.

Kitért arra, hogy a magyar légierő idén negyedik alkalommal vett részt a balti légtérrendészeti feladatokban: négy hónapon át, négy Gripennel, huszonkét éles riasztással, nyolcvanhét gyakorlóriasztással és több mint négyszáz repült órával öregbítette Magyarország jó hírnevét - áll a Honvédelmi Minisztérium közleményében.