Magyarország növeli katonai erejét

Magyarország olyan katonai erőt épít, amely lehetővé teszi az ország határainak fegyveres védelmét, hiszen ez a magyar emberek biztonságának végső garanciája – emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a nyugat-dunántúli régió nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok részére szervezett találkozón kedden Győrben.

A tárcavezető Oroszország ukrajnai háborúja kapcsán azt mondta, hogy az Európai Unió „felelőtlen vezetői” továbbra is az Egyesült Államok béketeremtő szándékainak gyengítésével, „pénzzel, fegyverrel és vagy ne adj Isten katonával tovább fűtik ezt a katonailag nyerhetetlen konfliktust egy atomhatalommal szemben” úgy, hogy Magyarország a szomszédban van. Ezt mindenáron el kell kerülni – szögezte le.

Hozzátette: ennek egyik fontos eleme az, hogy a békepolitikánk ernyője alatt, de nekünk is szükségünk van egy erős hadseregre, mert a békéhez erő kell.