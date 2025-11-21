Megérkezett a második magyar KC-390 katonai szállítórepülő

A katonai szállítógép fogadásán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta: az elmúlt néhány év a légierő éve is volt. A honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként tavaly ősszel megérkezett az első, KC-390 Millennium 610-es számú katonai szállítógép Kecskemétre, és most a 611-es számú repülőgép is.

A két gép, „egymás testvéreként” fog a kecskeméti légibázison nagyon fontos szolgálatot tenni – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ez a fajta szállítóképesség hiányzott a magyar légierő arzenáljából, de most már ez is rendelkezésre áll.

Elmondta: néhány nappal ezelőtt újabb három L-39 Skyfox harcászati kiképző repülőgép is érkezett Kecskemétre. „Még nem teljes a flotta, de folyamatosan növekszik a számuk” – tette hozzá.