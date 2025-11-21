2025. december 7., vasárnap

Honvédelem

Megérkezett a második magyar KC-390 katonai szállítórepülő

Erősödik a magyar légierő

MH/ MTI
 2025. november 21. péntek. 18:01
Megérkezett a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára, Kecskemétre pénteken a második magyar KC-390 Millennium katonai szállítórepülőgép.

Megérkeztek Kecskemétre a legújabb L-39 Skyfox harcászati-kiképző gépek, tovább erősítve a Magyar Honvédség légierejét
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A katonai szállítógép fogadásán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta: az elmúlt néhány év a légierő éve is volt. A honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként tavaly ősszel megérkezett az első, KC-390 Millennium 610-es számú katonai szállítógép Kecskemétre, és most a 611-es számú repülőgép is.

A két gép, „egymás testvéreként” fog a kecskeméti légibázison nagyon fontos szolgálatot tenni – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ez a fajta szállítóképesség hiányzott a magyar légierő arzenáljából, de most már ez is rendelkezésre áll.

Elmondta: néhány nappal ezelőtt újabb három L-39 Skyfox harcászati kiképző repülőgép is érkezett Kecskemétre. „Még nem teljes a flotta, de folyamatosan növekszik a számuk” – tette hozzá.

