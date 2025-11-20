Tartalékos gyakorlat több nemzet részvételével

A hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázison zajlik november 10. és 23. között a Moonstar 2025 nevű összevont tartalékos gyakorlat, amelynek célja a területvédelmi erők képességeinek fejlesztése, a nemzetközi tapasztalatcsere és a katonai együttműködés erősítése - mondta a Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítési Parancsnokságának parancsnoka, aki katonai delegáció élén érkezett a kiemelt látogatói napra szerdán.

Katonák a Moonstar 2025 elnevezésű többnemzeti tartalékos gyakorlaton a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázison 2025. november 19-én. November 10. és 23. között tartják az éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlatot, amelyen mintegy 150 magyar, lengyel és szlovák tartalékos katona vesz részt

Drót László közölte: 150 magyar, szlovák és lengyel tartalékos katona vesz részt az eseményen, míg Szlovéniából és Horvátországból megfigyelők jöttek.

A katonák a veszélyes terepszakaszok leküzdését, a körletfoglalást és a járőrbázis biztosításának eljárásait gyakorolják. Amint a vendégek láthatták, a feladatok része volt az éleslövészet és a légi egészségügyi kiürítés, azaz a sérültek kimentése, elszállítása helikopterrel.

Új technológia is megjelent a drónok bevonásával - tette hozzá a dandártábornok. A parancsnok meggyőződése, hogy jó úton járnak a közös hadgyakorlatokkal, amelyeken egyre összetettebb küldetéseket kell teljesíteniük.

Nehézségnek nevezte a nyelvi különbözőségeket, ám az angol nyelv katonai felsőfokú tudása következtében leküzdik azokat - hangoztatta Drót László.