A második világháborúban elesett magyar katonák maradványait találták meg

Négy, a második világháborúban hősi halált halt magyar katona földi maradványait tárták fel a Pest vármegyei Bugyi településen a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság munkatársai.

Az igazgatóság hétfőn a Facebook-oldalán azt írta: a szakemberek a Bugyiról és környékéről rendelkezésre álló adatbázisok és felmérések alapján a település köztemetőjében, valamint Ürbőpuszta területén azonosítottak be négy egyéni sírhelyet, ahol eltemetett hősi halott katonák nyugodhatnak. A kétnapos feltárást idén végezték.

Az első napon a hadisírgondozók a település köztemetőjében három katonát exhumáltak: a temető bejáratához közeli egyéni sírban, 120 centiméter mélységben került elő egy elesett katona földi maradványa, majd a köztemető hátsó, elzöldült helyszínén egy kutatóárok megnyitásának segítségével további két katona csontmaradványait találták meg a szakemberek.

A második napon a hadisírgondozók Ürbőpusztán, egy külterületi, vaskerítéssel körbevett, vaskereszttel ellátott műkő síremlék alatt exhumáltak egy elesett katonát.

A feltárt sírhelyeken talált tárgyak alapján az exhumált katonák a Magyar Királyi Honvédségben szolgáltak a második világháború során.

Tudatták azt is, az elesett magyar katonák újratemetése a budapesti Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában, a hősi halált halt magyar katonák számára kijelölt parcellarészen lesz.