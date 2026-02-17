A kormány elé kerül az RMDSZ adócsökkentési terve

Jövő heti ülésén dönthet a bukaresti kormány a helyi adók csökkentését lehetővé tevő új szabályozásról, amelyet a koalícióban részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kezdeményezett – jelentette be kedden a szövetség elnöke.

Kelemen Hunor közösségi oldalán arról számolt be, hogy a kérdésben a kormánykoalíció hétfő esti ülésén sikerült előrelépést elérni.

Felidézte: két hete azt kérte Ilie Bolojan a miniszterelnöktől: a kormány tegye lehetővé, hogy az önkormányzatok a megadott keretek között vissza tudjanak venni a megugrott helyi adókból, és kedvezményekkel csökkenthessék a terheket.

„Ma óriási nyomás van az embereken, ezért ez nemcsak pénzügyi, morális kérdés is” – állapította meg az RMDSZ elnöke.

Szerinte jó esély van rá, hogy már a jövő héten megszületik a sürgősségi kormányrendelet, amelynek előírásait a napokban véglegesíti a bukaresti pénzügyminisztérium. A koalíciós pártok megállapodtak arról, hogy az autóknál, ahol túl nagyok lettek az adók, legyen lehetőség a korrekcióra, az 50 évnél régebbi tömbházak és lakóházak esetében térhessenek vissza a korábbi adókedvezményekhez, és az önkormányzatok adhassanak akár 50 százalékos adókedvezményt a fogyatékkal élők számra, egy autóra és egy lakásra – részletezte.

Kelemen Hunor szerint a koalíciós ülésen megegyeztek a központi és helyi közigazgatás reformjáról is. Az RMDSZ azt javasolta, hogy ne kelljen újabb személyzeti költségeket csökkenteni ott, ahol tavaly már csökkentették a költségeket.

„Az oktatásban, az egészségügyben és a kulturális intézményekben pedig nem szabad az emberek elbocsátásával spórolni. Mi ehhez ragaszkodunk” – tudatta az RMDSZ elnöke.

A székelyföldi városokban az elmúlt hetekben több alkalommal is tüntetők vonultak utcára az adóemelések eltörlését követelve, arra hivatkozva, hogy a beígért reformok, az állam kiadásainak csökkentése helyett Bukarest az emberek megsarcolásával próbál fedezetet teremteni túlköltekezésére. Hétfőn személyesen adta át a helyi adók csökkentése érdekében gyűjtött több mint tízezer aláírást Bukarestben a román kormányfő kabinetfőnökének több székelyföldi város polgármestere.

A Bolojan-kabinet parlamenti vita nélkül, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással tavaly életbe léptetett intézkedése nyomán Romániában idén mintegy 70-80 százalékkal emelkedett az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke, és átlagosan hasonló nagyságrendű, a szennyezés mértékétől függő emelést irányoztak elő a gépjárműadó esetében is. A bukaresti kormány azzal indokolta az intézkedést, hogy az önkormányzatok a magas költségvetési hiány miatt már nem számíthatnak arra, hogy továbbra is a központi költségvetésből fedezik majd folyamatosan emelkedő kiadásaikat.