Határon túl
Magyarország nem megy vissza a nemzetellenes politikába
Feszültség a határon túli magyarok miatt
A parlamenti államtitkár kiemelte, a Demokratikus Koalíció nem érti, hogy mit mivel kell összehasonlítani, és nem tudja, mi a különbség a regisztrációs kérelem, a névjegyzékben szereplés és az érvényesen leadott szavazat között. Volt (és büszke) Bolyaisként szívesen segítek: 2022-ben 456 129-en szerepeltek a névjegyzékben, jelenleg 457 359-en.
„Akárhogyan számolok, nem jön ki a kétszeres növekedés” - fogalmazott.
Emlékeztetett, a levélszavazás rendszere nemzetközileg kipróbált, rendkívül szigorú szabályokon nyugszik. 2022-ben a nemzetközi független megfigyelők sem tártak fel visszaéléseket. Ez nem véletlen.
Csak a névjegyzékben szereplők szavazhatnak, a regisztráció pedig 10 évre érvényes.
„Személy szerint azt kívánom, hogy minél több határon túli magyar regisztráljon, kerüljön be a névjegyzékbe és szavazzon érvényesen. Mi abban hiszünk, hogy minden magyar felelős minden magyarért! Magyarország előre megy, nem pedig vissza a gyurcsányi nemzetellenes politikába” - írta oldalán a politikus.