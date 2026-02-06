2026. február 6., péntek

Előd

Magyarország nem megy vissza a nemzetellenes politikába

 2026. február 6. péntek. 10:31
A DK szerint körülbelül 270.000 érvényes szavazat érkezett négy évvel ezelőtt, most pedig körülbelül kétszer annyian, 470.000-en regisztráltak - írta hivatalos Facebook oldalán Zsigmond Barna Pál.

Képünk illusztráció
Fotó: ANP via AFP/ANP MAG

A parlamenti államtitkár kiemelte, a Demokratikus Koalíció nem érti, hogy mit mivel kell összehasonlítani, és nem tudja, mi a különbség a regisztrációs kérelem, a névjegyzékben szereplés és az érvényesen leadott szavazat között. Volt (és büszke) Bolyaisként szívesen segítek: 2022-ben 456 129-en szerepeltek a névjegyzékben, jelenleg 457 359-en.

„Akárhogyan számolok, nem jön ki a kétszeres növekedés” - fogalmazott.

Emlékeztetett, a levélszavazás rendszere nemzetközileg kipróbált, rendkívül szigorú szabályokon nyugszik. 2022-ben a nemzetközi független megfigyelők sem tártak fel visszaéléseket. Ez nem véletlen.

Csak a névjegyzékben szereplők szavazhatnak, a regisztráció pedig 10 évre érvényes.

„Személy szerint azt kívánom, hogy minél több határon túli magyar regisztráljon, kerüljön be a névjegyzékbe és szavazzon érvényesen. Mi abban hiszünk, hogy minden magyar felelős minden magyarért! Magyarország előre megy, nem pedig vissza a gyurcsányi nemzetellenes politikába” - írta oldalán a politikus.

