Szörnyű kárpátaljai adat

Ungvár elveszített még egy újabb katonát. Már szinte napi szinten érkezik a halálhír. Megállíthatatlanul szedi áldozatait a lassan negyedik éve tartó, szörnyű orosz–ukrán háború.

Kiderült, hogy egy újabb bátor katonáélet ért véget. Január 29-én, csütörtökön,

Andij Dolhustól búcsúznak a megyeszékhelyen, közli az Ungvári Városi Tanács, vette észre a kiszo.net.

„A férfi bátran védelmezte Ukrajnát az orosz zsoldosok ellen, de sajnos élete idő előtt ért véget. Az ungvári városi tanács tájékoztatása szerint a temetés 13:00-kor kezdődik a Népek terén, Tarasz Sevcsenko szobránál. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak és a hozzátartozóknak. Örök tisztelet és fényes emlék a hősnek.”