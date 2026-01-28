Munkács központjában tömeges verekedés tört ki

A konfliktust hét személy, köztük öt 12–15 éves tinédzser részvételével szemtanúk rögzítették. Az eset kapcsán a rendőrség eljárást indított.

A konfliktusról 26-án 15:30 körül érkezett bejelentés a 102-es segélyhívó számra. Az incidens a város központi részén történt, melyet a szemtanúk videóra rögzítették.

A helyszínre járőrök érkeztek, de mire odaértek, a verekedés résztvevői már nem voltak ott. A rendőrök kikérdezték a tanúkat és átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit.

Az ellenőrzés eredményeként a rendőrök hét résztvevőt azonosítottak. Öten közülük 12 és 15 év közötti kiskorúak. Minden résztvevő helyi lakos.

Előzetesen megállapítást nyert, hogy a konfliktus egy boltban két tinédzser véletlen találkozása miatt alakult ki. A vita gyorsan elmérgesedett és verekedésbe torkollott - írja a mukachevo.net.