Blokkolva lett Ukrajna EU-s csatlakozása?

Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai és az emberi jogok, Ukrajna nem haladhat tovább az uniós csatlakozás útján – jelentette ki Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében kedden.

Ferenc Viktória arról tájékoztatott, hogy a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja tavaly év végén kérdést intézett az Európai Bizottsághoz az ukrajnai háborús mozgósítás során elkövetett súlyos jogsértések kapcsán, mivel – mint fogalmazott – „a toborzóirodák hatalmukkal visszaélve jogellenes és embertelen bánásmódot alkalmaznak az érvényes halasztással rendelkező állampolgárokkal szemben”.

Az EP-képviselő közölte: Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos válaszában elismerte, hogy az Európai Bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná.

Ez azt jelenti, hogy Ukrajna diktálja a szabályokat: nem az emberi jogok tisztelete jelenti a csatlakozási tárgyalások első fejezete megnyitásának feltételét, hanem fordítva, utólag próbálnák orvosolni a jogsértéseket – hívta fel a figyelmet a fideszes politikus. Ez az EU alapértékeivel ellentétes logika, amely aggodalomra ad okot a csatlakozási folyamat tisztaságát és hitelességét illetően – jelentette ki. „

Képviselőtársaimmal arra keressük a választ, hogy az Ukrajnával folytatott csatlakozási tárgyalások során az Európai Bizottság miként követi nyomon az emberi jogsértéseket. Vezet-e nyilvántartást ezekről, milyen lépéseket tesz megelőzésük érdekében, és mindez milyen hatással van az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási fejezetek megnyitására” – fogalmazott.

Mindezt elengedhetetlen tisztázni – húzta alá. A kárpátaljai magyar közösséget érintő ügyek ugyanis, köztük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatóinak esetei és Sebestyén József halálának körülményei csak néhány példát jelentenek abból a több ezer, az ukrán emberi jogi biztos által is elismert jogsértés közül, amelyek egyértelműen rámutatnak arra, hogy Ukrajnában súlyos, rendszerszintű problémák vannak az emberi jogok tiszteletben tartásával – emelte ki az EP-képviselő.

Végezetül hangsúlyozta: az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek jogfosztásai mellett az Európai Bizottság az alapvető emberi jogok megsértései felett is szemet huny. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy az Európai Unió balliberális vezetése nem az Ukrajnában élő emberek érdekeit tartja szem előtt, hanem a kijevi hatalom kiszolgálását és saját geopolitikai érdekeinek érvényesítését. Mindezt akár az unió alapértékeinek és normáinak, köztük az EU-csatlakozáshoz szükséges koppenhágai kritériumoknak a semmibe vételével is. Ez elfogadhatatlan – tette hozzá Ferenc Viktória.