Terepszemle Parajdon

tartottak Parajdon a Korond-patak elterelésére kiépített ideiglenes csőrendszert vizsgálva. Noha a kivitelező késznek mondta a munkát, a Salrom vállalat munkatársai és a szakértők további biztonsági beavatkozásokat kérnek az átvétel előtt.

A Korond-patak elterelését célzó csőrendszer kiépítését rendelte meg tavaly az állami Salrom országos sóipari vállalat, miután beszakadt a parajdi sóbánya födémje, a víz pedig mindent elárasztott a mélyben. A munkálattal a Partener Industrial Construct Kft.-t bízták meg, amelynek munkapontvezetője, Paul Bejan már tavaly szeptemberben jelezte a Székelyhonnak, hogy befejezték a munkát - írja a lap. Ezzel még novemberben sem értett egyet a Salrom vezetősége, így a viták miatt a beruházás hivatalos átvétele elhúzódott. Az utóbbival kapcsolatos tárgyalások csütörtökön kezdődtek el, amiről lapot is tájékoztatta Bejan.

A térségben továbbra is havonta fogják meghosszabbítani a zónára vonatkozó vészhelyzetet. Ezt csak akkor lehet majd feloldani, ha sikerül elvégezni a további mederszabályozási munkálatokat a sószorosban. Az utóbbival kapcsolatos beavatkozások elvégzésére hamarosan ismét kivitelezőt fog keresni a Salrom.