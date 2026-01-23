2026. január 23., péntek

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Határon túl

Terepszemle Parajdon

MH
 2026. január 23. péntek. 18:26
Megosztás

tartottak Parajdon a Korond-patak elterelésére kiépített ideiglenes csőrendszert vizsgálva. Noha a kivitelező késznek mondta a munkát, a Salrom vállalat munkatársai és a szakértők további biztonsági beavatkozásokat kérnek az átvétel előtt.

Terepszemle Parajdon
Minden elnyelődött odabent...
Fotó: AFP/Alex Nicodim

A Korond-patak elterelését célzó csőrendszer kiépítését rendelte meg tavaly az állami Salrom országos sóipari vállalat, miután beszakadt a parajdi sóbánya födémje, a víz pedig mindent elárasztott a mélyben. A munkálattal a Partener Industrial Construct Kft.-t bízták meg, amelynek munkapontvezetője, Paul Bejan már tavaly szeptemberben jelezte a Székelyhonnak, hogy befejezték a munkát - írja a lap. Ezzel még novemberben sem értett egyet a Salrom vezetősége, így a viták miatt a beruházás hivatalos átvétele elhúzódott. Az utóbbival kapcsolatos tárgyalások csütörtökön kezdődtek el, amiről lapot is tájékoztatta Bejan.

A térségben továbbra is havonta fogják meghosszabbítani a zónára vonatkozó vészhelyzetet. Ezt csak akkor lehet majd feloldani, ha sikerül elvégezni a további mederszabályozási munkálatokat a sószorosban. Az utóbbival kapcsolatos beavatkozások elvégzésére hamarosan ismét kivitelezőt fog keresni a Salrom.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink