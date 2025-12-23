Szili Katalin kapja a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Aranyplakettjét

Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke kapja a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) 2026. évi Aranyplakettjét – közölte a szervezet kedden.

Mint az indoklásban fogalmaztak, „az elismerést így ismét egy olyan személynek nyújthatja át a szervezet, aki cselekvőn vallja és mindennapjaival támogatja azt, hogy a magyar nemzeti kisebbségi létben az erőt, megmaradásunkat és kiteljesedésünket – az Anyaország támogatásán túl – igazán a nemzeti közösségeinket összetartó szervezettség adja, amelynek alapja a hűség, hitünk, tartásunk, mindnyájunk óvó tekintete és a mindennapokhoz megteremtett közösségszeretet”.

A VMMSZ december 11-én döntött az általa alapított életmű- és pályadíjakról, amelyeket a magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségén adnak át január 23-án Zentán.

A döntés értelmében Magyar Életfa-díjjal ismerik el Losoncz Piroska magyarkanizsai zenepedagógus, karnagy, Tóth Vilmos építész, Várady Tibor jogtudós, író, egyetemi tanár, akadémikus, valamint Zuberec Vera hímző, népi iparművész munkásságát.

A szövetség plakettjével jutalmazzák Papp Mária közösség- és művelődésszervezőt, Szerda András népdalkörvezetőt, közösségszervezőt, öntevékeny néprajzkutatót, Táborosi László helytörténészt, Valka Károly közösségszervezőt és közösségépítőt, valamint a verseci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesületet.

„Az elismerésekkel azt a hiteles őrző és teremtő munkát, a vajdasági és a Kárpát-medencei magyar közösségek összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt ismeri el az alapító, amely nélkül értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől” – olvasható a közleményben.