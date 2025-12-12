A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Erdély hazavár néven az Erdélyből elvándorolt magyarok hazaköltözését ösztönző hosszú távú programot indít, amellyel elsősorban gyakorlati segítséget akar nyújtani a külföldön élő honfitársak hazatéréséhez – jelentették be pénteken a marosvásárhelyi nemzetközi repülőtéren tartott sajtóértekezleten a szövetség vezetői.

Az RMDSZ megnyitja az utat az Erdélyből hazatérők előtt

Kelemen Hunor elnök elmondta: a 90-es évek bizonytalanságában és az azt követő időszakban elvándorolt, külföldön letelepedett családoknak azt üzenik, hogy továbbra is az erdélyi magyar közösség tagjainak tekintik és hazavárják őket.

A hazaköltözéssel kapcsolatos igények és félelmek megismerése és a leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében az RMDSZ konzultációs ív kitöltésére kéri az érintetteket az e célból elindított Erdelyhazavar.ro honlapon.