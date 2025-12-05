2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Határon túl

Fontos eseményre emlékeztetett Orbán Viktor

Az első gondolata mindenkinek negatív volt

MH
 2025. december 5. péntek. 16:25
Megosztás

Egy sorsfordító népszavazásra és annak következményére emlékeztetett Orbán Viktor az egyenesen Viktortól csatornán.

Fontos eseményre emlékeztetett Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„December 5-ének van ma évfordulója, ami egy komoly lecke, szinte biblikus üzenete is van, hiszen december 5-én arról szavaztak a magyarok, hogy adjunk-e állampolgárságot azoknak a nemzettársainknak, akik a mai kis Magyarország területén kívül élnek. Jellemzően nem maguk hagyták el az országot, hanem levágták azt a területet, ahol ők élnek. Az első gondolata mindenkinek negatív volt. Bár több volt az igen mint a nem, de nem volt olyan elsöprő, mint szerettük volna, hogy a nemzetünk és nemzettársaink kiálljanak a határon túli magyarokért. Aztán eltelt hat év, lett egy két harmados választási győzelem és erre a népszavazásra hivatkozva 2010-ben a polgári keresztény nemzeti kormány első döntésével megadtuk a kettős állampolgárságot a határon túli magyaroknak. Azért mondom, hogy biblikus, mert a rossz dolgot is a Jó Isten, ha jó ügyet szolgálsz, akkor a javadra tudja fordítani” - fogalmazott a miniszterelnök.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink