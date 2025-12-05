Fontos eseményre emlékeztetett Orbán Viktor

„December 5-ének van ma évfordulója, ami egy komoly lecke, szinte biblikus üzenete is van, hiszen december 5-én arról szavaztak a magyarok, hogy adjunk-e állampolgárságot azoknak a nemzettársainknak, akik a mai kis Magyarország területén kívül élnek. Jellemzően nem maguk hagyták el az országot, hanem levágták azt a területet, ahol ők élnek. Az első gondolata mindenkinek negatív volt. Bár több volt az igen mint a nem, de nem volt olyan elsöprő, mint szerettük volna, hogy a nemzetünk és nemzettársaink kiálljanak a határon túli magyarokért. Aztán eltelt hat év, lett egy két harmados választási győzelem és erre a népszavazásra hivatkozva 2010-ben a polgári keresztény nemzeti kormány első döntésével megadtuk a kettős állampolgárságot a határon túli magyaroknak. Azért mondom, hogy biblikus, mert a rossz dolgot is a Jó Isten, ha jó ügyet szolgálsz, akkor a javadra tudja fordítani” - fogalmazott a miniszterelnök.