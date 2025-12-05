Határon túl
Magyar ajánlat, ami megrázta Romániát
Újra felszínre törtek az régi sérelmek
Orbán Viktor Donald Trumppal is egyeztetett erről novemberi washingtoni találkozójukon; ennek eredményeként Magyarország egyéves mentességet kapott az orosz energiaimportot érintő amerikai szankciók alól.
Románia 2024 nyarán elutasította a MOL ajánlatát stratégiai aggályokra hivatkozva, különösen a Fekete-tengeri Trident gázmező és a romániai finomítópiac feletti magyar befolyás miatt.
A MOL továbbra is vizsgálja az akvizíciós lehetőségeket Európában – írta meg a Mandiner.