Magyar ajánlat, ami megrázta Romániát

A MOL, amelyet Orbán Viktor kormánya irányít, jelezte amerikai tisztviselőknek érdeklődését a Lukoil európai finomítói és benzinkútjai, valamint kazahsztáni és azerbajdzsáni termelői eszközei iránt.

Feszültség keletkezett Románia és Magyarország között a legutóbbi magyar javaslat nyomán

Orbán Viktor Donald Trumppal is egyeztetett erről novemberi washingtoni találkozójukon; ennek eredményeként Magyarország egyéves mentességet kapott az orosz energiaimportot érintő amerikai szankciók alól.

Románia 2024 nyarán elutasította a MOL ajánlatát stratégiai aggályokra hivatkozva, különösen a Fekete-tengeri Trident gázmező és a romániai finomítópiac feletti magyar befolyás miatt.

A MOL továbbra is vizsgálja az akvizíciós lehetőségeket Európában – írta meg a Mandiner.