Határon túl
Az egyházak a magyarság szülőföldön való megmaradását szolgálják
Az elmúlt 15 évben 4000 templom újult meg
Nacsa Lőrinc elmondta: a kormány a szent uralkodók példamutatásához hűségesen folytatja az évezredes hagyományt, így az elmúlt 15 évben 4000 templom újult meg, és 200 új templom építése valósult meg a Kárpát-medencében.
„Magyarország kormánya az ilyen jellegű együttműködésekben mindig partner, és amíg az országnak nemzeti, keresztény elkötelezettségű vezetése van, addig így is fog maradni” – hangsúlyozta az államtitkár. Nacsa Lőrinc arra kérte a magyar nyelven szolgáló felekezeteket, hogy imádkozzanak együtt a békéért, a keresztény testvérnépek közti öldöklés lezárásáért és a kárpátaljai magyarságért jövőjéért.