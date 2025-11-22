Ausztria sikeres harcot vív

Sikeres a harc az emberkereskedelem ellen. Az illegális migráció megszűnése miatt sorra zárják be az ellátó létesítményeket.

Ausztriában az elmúlt években végrehajtott széles körű intézkedések sikert értek el az illegális migráció és az emberkereskedelem ellen. Gyakorlatilag nullára szorították vissza az illegális migránsok számát, ezért december végén bezárják a schattendorfi (somfai) menekültügyi regisztrációs központot.

Az osztrák belügyminisztérium közleménye emlékeztetett, hogy miután Bécs megvétózta Bulgária és Románia schengeni övezethez való csatlakozását, az Európai Unió számos intézkedést hozott külső határainak védelme, valamint a műszaki infrastruktúrába és a személyzetbe való nagyobb befektetés érdekében - írta meg a Világgazdaság.

Az elmúlt években

Ausztria is számos határvédelmi intézkedést hajtott végre, például a Fox hadműveletet a magyar határon. Ebben a Magyarországon tartózkodó osztrák rendőrök a helyi hatóságokkal együttműködve léptek fel az embercsempészet ellen.

Emellett az osztrák rendőrség támogatást nyújt a Nyugat-Balkán különböző országainak is.

Hatékony intézkedések az illegális migráció visszaszorítására

A Balkánon keresztüli embercsempészetért kiszabható büntetés mértéke ezer euróról 9000 euróra emelkedett, ami megtette a hatását.

Míg a burgenlandi határon 2022-ben a 46. naptári héten több mint 1900 feltartóztatást regisztráltak, addig 2025-ben ugyanebben az időszakban ez a szám mindössze 34 volt.

A menedékjogi költségeken spórolunk, és a biztonságba fektetünk be – hangsúlyozta a héten Gerhard Karner belügyminiszter. „Az illegális migráció az elmúlt két évben jelentősen csökkent. Ez lehetőséget teremt arra, hogy további rendőröket alkalmazzunk a határvédelem és az ellenőrzés területén” – tette hozzá.

Bezár a menekültközpont

A megváltozott körülmények miatt bezárható a Schattendorfi Menekültügyi Regisztrációs Hivatal, amelyet 2016-ban hoztak létre, és jelenleg 23 rendőrt foglalkoztat.

Az iroda 2025. december végi bezárásával a rendőröket mostantól elsősorban a határvédelemre fogják bevetni, vagy más osztályokra osztják be.

Az ORF osztrák közszolgálati műsorszolgáltató magyar nyelvű portáljának tudósítása szerint a schattendorfi (somfalvai) rendőrőrsöt ezek a strukturális változások nem érintik.

Az elmúlt 18 hónapban az alapvető támogató létesítmények száma is csökkent, 30-ról nyolcra. A belügyminisztérium közleménye szerint Burgenlandban a szövetségi kormány alapvető ellátó létesítményei teljesen bezárhatóak.