Gazdaság

Durván költséges a készpénzes nyugdíj

Utalni kéne, csak ugye mit szólna hozzá a nép?

 2025. november 23. vasárnap. 17:21
Nagy a posta jutaléka a nyugdíjakon Romániában, így hamarosan elveszik tőle e forrást is.

Amúgy is idegesek, most még tovább bosszantják majd őket...
Fotó: AFP/Daniel Mihailescu

Durván drága, tízszer költségesebb a román államnak a készpénzben történő nyugdíjkifizetés, mint ha ugyan ezt bankon át tennék - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, az országban jelenleg a nyugdíjasoknak csak kicsivel több mint a fele kapja kártyára a havi összeget. Petre-Florin Manole munkaügyi miniszter konkrét számokat is mondott: szeptember végéig a banki átutalásokkal járó kezelési költségek formájában hat 480 millió forintot), míg a készpénzes kifizetések után hatvan millió lejt (4,8 milliárd forintot) voltak kénytelenek az államkasszából leperkálni - utóbbit a postának.

A cikk szerint hamarosan jön egy kampány, amellyel igyekeznek minél több nyugdíjast meggyőzni arról, hogy érdemes a banki utat választani. A tárcavezető hangsúlyozta, kényszerről szó sincs, mindenki önként döntheti el, hogy marad-e a postás verziónál, vagy plasztiklapot igényel, az azonban nem titok, hogy a hatalmas költségvetési hiány mellett a kabinet minden garast megpróbál megspórolni.

Magyarán nem biztos, hogy nem lesz majd kötelező az az önkéntesség - teszi hozzá a lap.

