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Erősödött csütörtök reggelre a forint

Gazdaság
  • 2026.06.25. - 08:21
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K&H: a családi cégek a gazdaság bővülését kedvezőbben, a sajátjukét kedvezőtlenebbül látjákMH archív/Kövesdi Andrea
MH/MTI
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Erősödött a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hat órára 355,34 forintra csökkent a szerda délután hat órai 356,34 forintról. A dollár jegyzése 312,62 forintra csökkent 313,81 forintról, a svájci franké pedig 385,46 forintra 386,38-ról.

A forint erősebben áll az év eleji kezdésnél mindhárom devizával szemben, csütörtök reggeli jegyzésén az euróval szemben 7,6 százalékkal, a dollár ellenében 4,5 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 6,7 százalékkal.

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