Porlepte táj gigászi kincsekkel a mélyben

Arany, tantál, lítium, neodímium és cérium - pár tétel egy listáról, melyre ma ki van éhezve a világ ipara. Ugyan elő lehet(ne) mindet bánbászni, csak apró szépséghiba, hogy ez és sok egyéb űberritkaság Afganisztán földjében lapul. Amit manapság (újfent) a tálibok uralnak, akikről sem a gyorsaság, sem a pontosság, sem az üzleti megbízhatóság, sem az emberbarátság, sem a korrupciómentes ügyvitel szobrait nem lehetne megmintázni...

Afganisztán a világ egyik legértékesebb, becslések szerint akár 3,2 billió dolláros ásványkincsvagyont rejtő országa, amely nem csak az alap-, de értékes ritkaföldfémekben és drágakövekben is dúskál. Ha ennek a tételnek akár csak a tizedét ki lehetne termelni és a népesség boldogulására fordítani, akkor borítékolhatóan más irányt venne az amúgy ultraszegény régió történelme.

A sorban érdemes előre venni a manapság oly sokat emlegetett lítiumot, amely kulcsfontosságú az elektromos autók és okostelefonok akkumulátoraiban. Ha a felmérések helytállóak, akkor a tálibok birtokolta készletek a világ legnagyobbjai közé tartoznak. Olyannyira így lehet, hogy az Egyesült Államok kormányának három évvel ezelőtti becslései szerint azok meghaladják a bolíviait, ami azért megdöbbentő, mert (elvileg) ott van a világ legnagyobb mennyisége. (Az amúgy nem is olyan) Ritkaföldfémek afféle speciális anyagok, mint a sajtóban kevéssé futtatott cérium, a lantán és neodímium Ezeket a fejlett csúcstechnológiában, a szélturbinákban és a hadiiparban, utóbbin belül leginkább a drónokban használják.

A sorból botorság lenne kihagyni a vasércet és a rezet. Utóbbi kapcsán a miheztartás végett érdemes leírni, a Mesz-Aynak lelőhely például a világ egyik legnagyobb forrása. A listáról még a cikkbe kívánkozik a kobalt is, amely az akkumulátorok gyártása és a fémötvözetek nélkülözhetetlen eleme. Ezekből dettó jól feltárt készletek találhatóak az országban.