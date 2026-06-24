Gazdát cserélt a legnagyobb székelyföldi üzletlánc

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Gazdát cserélt az erdélyi Merkúr üzletlánc - írja a Székelyhon. Mint olvasható, a Hargita, Kovászna és Maros megyében található 1tizennyolc szupermarketből és kisboltból álló hálózatot a magyar üzletemberek tulajdonában levő, székelyudvarhelyi székhelyű Elan Trio működtette. A vásárló a régió egyik legnagyobb nagykereskedelmi vállalata, az ugyancsak székelyudvarhelyi Amigo & Intercost. A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.

A lapban hozzáteszik, a Harghita Retail tavaly mintegy 250 főt foglalkoztatott, és 170,619 millió lej (11,431 milliárd forint) árbevétel mellett 1,689 milló lej (113,2 millió forint) nettó nyereséget ért el.