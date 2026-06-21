Szerbiában sem éppen olcsók a lakások

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Bár az elmúlt évek kétszámjegyű áremelkedése után jelentősen mérséklődött a szerbiai ingatlanpiac növekedési üteme, az árak egyelőre nem mutatnak csökkenő tendenciát.

A belgrádi Köztársasági Földmérő Intézet adatai szerint az ingatlanforgalom értéke 2025-ben elérte a rekordnak számító 8,1 milliárd eurót, miközben 2024-ben több mint 35.000 új lakás épült, ami az elmúlt évtized legmagasabb értéke, közölte a 021.rs portál alapján a Vajdaság Ma.

Mint olvasható, a szakértők szerint a piac jelenleg stabil, ugyanakkor a korábbi évek gyors növekedése lelassult. Ennek egyik oka a kamatkörnyezet változása: a korábban várt kamatcsökkentések helyett ismét emelkednek a kamatok, ami visszafogja a hitelfelvételt és a beruházásokat. A finanszírozás drágulása miatt egyre több projekt válik kevésbé jövedelmezővé, ami a fejlesztések és a vásárlások lassulásához vezet.